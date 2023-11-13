Бывший аналитик ЦРУ: США считали, что никто им не указ, пока Россия не поставила их на место

Америка давно уверовала в свою исключительность и безнаказанность, констатирует бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Ещё во времена войны в Ираке в 1991 году тогдашний замминистра обороны Пол Вулфовиц рассказал, что главным итогом того конфликта стало понимание, что США могут делать всё что угодно и Россия их не остановит. Так и было, пока Путин не поставил США на место в Сирии.

Я бы хотел ещё раз вернуться к этому вопросу про исключительность Соединённых Штатов и то, что они могут проявлять свою волю. Мы знаем, что после войны в Ираке, той, первой, в 1991 году, с Вулфовицем (в то время заместитель министра обороны. — ИноТВ) побеседовал высокопоставленный генерал.

И он сказал: «Вот что мы вынесли из этой войны. Мы можем делать всё что нам заблагорассудится, и Россия не может нас остановить». ОК? 91 год! Год 2015-й — Россия нас останавливает. Путин обращается к президенту Обаме и говорит: «Слушайте, мы не собираемся терпеть то, что вы творите в Сирии. Мы пойдём туда, отправим корабли, отправим самолёты и не позволим вам это делать. И мы бы хотели разработать договор с Лавровым, чтобы прийти к прекращению огня».

И они сделали это. 11 месяцев, прекращение огня. Догадайтесь, что было дальше. ВВС США саботировали это прекращение огня. Джон Керри возвращается домой, и что же он говорит? Я рассказываю это, чтобы показать, насколько безумны эти люди в своих мыслях.

Вернёмся в 2016-й. Что они делают. Это Керри. Его спросили, что случилось с этим прекращением огня. Он отвечает, я цитирую: «Сирия настолько сложна, насколько я когда -либо видел в общественной жизни, в том смысле, что там, вероятно, идёт около шести войн одновременно. Курды против курдов, курды против Турции, Саудовская Аравия, Иран, все против ИГИЛ*, народ против Асада. Это невероятно навешанная, сектантская и гражданская война и стратегическая и опосредованная. Так что здесь всё очень-очень сложно».

Представляете? Очень-очень трудно выстроить силы так, как мы хотим. Стив Клеменс (активист движения за мир. — ИноТВ) спросил их: «Почему же тогда, учитывая всё это, вы думали, что сможете добиться прекращения огня?» И ответа там не было. Но ответ очевиден: потому что мы исключительные. И мы можем делать такие вещи. Несмотря на то что мы понятия не имеем, что именно мы творим.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2023 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014