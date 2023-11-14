Макговерн: после обмана с Минском-2 Путин будет вести переговоры только с позиции силы

После того как бывшие лидеры Франции и Германии признались, что даже не планировали проводить в жизнь Минские соглашения, а лишь хотели дать Украине время на перевооружение, Путин будет вести переговоры только с позиции силы, рассуждает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру. Развязка украинского конфликта, по мнению Макговерна, поставит Джо Байдена в очень неловкое положение как раз перед президентскими выборами.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Вопрос в том, пощадят ли русские самолюбие Байдена…



Ого!



РЭЙ МАКГОВЕРН: Они чувствовали себя обманутыми. Помните, когда в феврале 2014 года в Киеве произошёл переворот, организованный НАТО и ЕС, к власти пришли выбранные нами люди, они заявили, что хотят в НАТО и хотят взять под свой контроль всю страну. Включая, конечно же, и Севастополь — базу российского военно-морского флота в Крыму. Вы знаете, как всё вышло. Крым провёл референдум и присоединился к России.



Две восточные области, Донецкая и Луганская, тоже не хотели, чтобы ими правил режим, пришедший к власти путём переворота, ведь он запретил русский как официальный язык! И жителей Донецка и Луганска начали обстреливать! Что же было дальше? Они пришли к Путину… Вот ещё один факт, неизвестный американцам! Они пришли к Путину и сказали: «Пожалуйста, примите нас в состав России! Пожалуйста, поступите так же, как только что с Крымом! С нами-то что не так? Крым попросил… У нас референдум, мы хотим присоединиться к вам! Пожалуйста!»



Путин сказал: «Нет». Почему? Потому что его обманом убедили, что канцлер Германии и президент Франции будут честными посредниками и проследят за исполнением соглашения, достигнутого в Минске, в Белоруссии. Это соглашение предусматривало прекращение огня и гарантировало некоторую региональную автономию для Луганска и Донецка в рамках изменённой конституции Украины. Такова была договорённость. Они были гарантами — французы и немцы. В этом участвовал президент Порошенко, были всевозможные наблюдатели, даже из Луганска и Донецка. Такова была договорённость!



Что же произошло? Ну, ничего не произошло по части региональной автономии. Почему? Мы теперь знаем. Ангела Меркель в декабре 2022 года сказала: «О, «Минск» — это был всего лишь способ выиграть время, чтобы украинские вооружённые силы стали по-настоящему сильными и НАТО их обучило и вооружило. Посмотрите на них сейчас! Разве это не было умно? Ха-ха!» Француз — как его там звали? — Олланд в следующем месяце сказал то же самое.



Итак, как раз перед тем, как Путин отправил войска в Донецк и Луганск, он произнёс большую речь. Он сказал: «Знаете, это запоздалое решение, наверное, нам следовало сделать это гораздо раньше». Друзья мои… И он знал это, его военные говорили ему: «Послушайте, 2014 год, у Украины нет армии, которая была бы хоть на что-то годна, давайте закончим дело, хотя бы возьмём эти две области и, может быть, сделаем ещё что-то». Он так не поступил.



Какова же его позиция сейчас? Ответ: на этот раз он не даст себя обмануть. У него нет абсолютно никакого доверия к партнёрам по переговорам. Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (россияне. — ИноТВ) будут вести их с объективно сильной позиции и будут диктовать условия. Станет ли Путин откладывать это, пока не пройдут выборы (в США. — ИноТВ), чтобы не поставить Байдена в очень неловкую ситуацию? Не думаю.



Я считаю, оставшегося до выборов времени недостаточно, чтобы предотвратить развязку, которая покажет, что со стороны Байдена было по меньшей мере опрометчиво заявить: «Россия уже проиграла», — а его директор ЦРУ был очень опрометчив, когда сказал: «Да, это правда, Россия проиграла! И неэффективность, некомпетентность российских вооружённых сил стали очевидны всему миру!» Какая оторванность от реальности! Оторванные от реальности люди есть по обе стороны Атлантического океана: не только Зеленский, но и такие, как Байден, Блинкен, Билл Бёрнс, Салливан…



Дата выхода в эфир 12 ноября 2023 года.