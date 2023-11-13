Ouest-Francе: «настоящий тупик» — эксперты усомнились в возможности завершить украинский конфликт на поле боя

Оказавшись не в состоянии прорвать российскую оборону, украинская армия зашла в тупик, констатируют военные эксперты, с мнением которых ознакомилась Ouest-France. Специалисты не видят способов изменить положение на поле боя в ближайшие месяцы и делают ставку на политическое решение с целью завершения конфликта.

Хотя Владимир Зеленский не согласился с заявлением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что военные действия в стране зашли в тупик, французские эксперты подтверждают правоту военачальника в долгосрочной перспективе, пишет Ouest-France.

По мнению главного редактора журнала Défense nationale генерала Джерома Пеллистранди, украинская армия действительно зашла в «тактический тупик», поскольку оборонительные линии российских войск оказались слишком мощными и ВСУ так и не смогли преодолеть их. Наблюдатели сходятся во мнении, что статус-кво сохранится в течение всей зимы.

Специалисты связывают затишье с огромными людскими и материальными потерями украинской армии, которые могут вынудить Киев отложить начало новой крупномасштабной операции на ещё более длительный срок. «Маловероятно, что украинцы к весне восстановят запасы в достаточной степени для того, чтобы начать новое наступление», — считает Пеллистранди.

Бывший офицер сухопутных войск Гийом Ансель добавляет, что даже поставка Киеву американских истребителей F-16 вряд ли изменит положение, поскольку их количество будет недостаточным для разворота ситуации на фронте.

«Каждый наступательный удар стоит (украинцам) стольких средств, что истощает нападающего. Так что, даже если им удастся прорваться, они не смогут использовать свой успех. А в это время противник восстанавливается», — замечает военный эксперт Тибо Фуйе.

По его мнению, выход из тупика военными средствами отныне невозможен. «Это может быть политическое решение с одной или другой стороны или моральное истощение», — полагает специалист. По мнению Пеллистранди, сегодня невозможно ответить на вопрос о том, как будет развиваться конфликт, из-за большого количества неизвестных факторов. Несомненно, с его точки зрения, одно: «война, которая затянется надолго, стала бы трагедией».