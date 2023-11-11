У режима Зеленского нет ни военного, ни политического, ни экономического будущего. Вашингтон и его союзники не смогут изменить судьбу Украины. Впрочем, для них она всегда была всего лишь марионеткой, которую они уже использовали в борьбе с Россией, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.

Итак, какое политическое будущее у Украины? Мы видели, как Зеленский буквально клянчил деньги. Возможно, я даже смогу показать отрывок, потому что на самом деле это…

БРАЙАН БЕРЛЕТИК, бывший морской пехотинец США: «Если вы не можете, если вы не можете дать нам денег, дайте хотя бы кредит». Я имею в виду, что это…

Мне нужно этот ролик показать. На самом деле он очень смешной. Он длится всего 10 секунд. Вот он.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Если вы не можете нам оказать финансовую поддержку, ладно. Ладно, пожалуйста, дайте нам кредит, и мы вернём вам деньги.

Я думаю, Зеленский пал ещё ниже, но, на мой взгляд, это также показывает новое дно в конфликте. Я имею в виду, какое будущее ждёт Украину, когда уже даже видимость стабильности полностью разрушена?

БРАЙАН БЕРЛЕТИК: Да, абсолютное отчаяние. Об этом можно судить по заявлениям украинского президента, по заявлениям главкома генерала Залужного, который, по сути, строит (в статье для The Economist. — ИноТВ) иллюзии, просто бредит в письменной форме.

А потом вы видите, как Зеленский публично умоляет дать ему деньги. Такие вопросы не обсуждаются публично. О них говорят за закрытыми дверями. Когда человек публично озвучивает подобное, весь мир видит, насколько он слаб и в каком отчаянном положении находится. Это только усугубит его проблемы.

Политическое, экономическое и военное будущее Украины — это полная разруха. Она просто продолжит скатываться вниз. Я не могу себе представить, что Запад мог бы сделать, чтобы повернуть ситуацию вспять, потому что Западу всё равно. Соединённым Штатам, Вашингтону, Брюсселю, Лондону плевать на Украину. Она их никогда не волновала.

Она всегда была для них всего лишь марионеткой, которую они собирались использовать, а затем выбросить. Именно так они использовали всех остальных марионеток. Именно так они собирались использовать Украину.

И сейчас мы находимся в конце этого процесса. Они использовали Украину. От неё очень мало толку. Что они собираются сделать, чтобы повернуть ситуацию вспять? Если только они не решат, что, обратив ситуацию вспять, они каким-то образом всё равно смогут достичь своих внешнеполитических целей в борьбе с Россией. В таком случае, возможно, они могли бы попытаться что-то предпринять.

Но что они могут сделать? Ведь у них самих есть экономические и социально-политические проблемы, с которыми они не могут разобраться. Как они собираются решать эти гораздо более острые проблемы на Украине? У Украины нет хороших перспектив.

Иронично, но Россия — единственная, кого действительно искренне волнует то, что происходит на Украине. И, вероятно, именно Россия в конечном итоге спасёт то, что останется от Украины, если, конечно, Запад не создаст своего рода буферную зону. И что тогда произойдёт с этой буферной зоной? Просто задумайтесь.

Нет будущего. Я имею в виду, что у украинского народа сейчас нет будущего.

Дата публикации 09 ноября 2023 года.