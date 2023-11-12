Украинское контрнаступление провалилось, пишет Frankfurter Allgemeine. Разочарование украинцев, которым постоянно рассказывают об успехах киевской армии в местных СМИ, понятно. Однако создаётся впечатление, что и на Западе многие стали жертвами собственной пропаганды. Расхождение между устремлениями и реальностью остаётся особенно большим в Европе. Когда Анналена Бербок говорит в Киеве о том, что ЕС скоро протянется от Лиссабона до Луганска, она, похоже, надеется на чудо.

Контрнаступление провалилось, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Даже если главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный не выразил этого так чётко, его последние заявления стали признанием этого факта.

Своим весенним наступлением, которое из-за задержек с поставками вооружений превратилось в летнее, украинцы хотели прорваться к Чёрному морю и разделить российские войска на две части. Эта цель была очевидна. Российская армия подготовилась соответствующим образом.

Это стало роковым для наступающих украинцев, считает автор статьи. Их бронетанковые колонны погибали на минных полях, солдаты подвергались постоянному артиллерийскому обстрелу, потери были огромны. Через пять месяцев после начала долгожданного наступления российские войска не были оттеснены более чем на десять километров ни на одном участке фронта.

Ежедневные рассказы украинского Генштаба об успехах не могут скрыть того факта, что Россия к 2023 году захватила больше территории, чем Украина смогла отвоевать, пишет немецкая газета. Однако военные успехи не всегда измеряются квадратными километрами. По утверждению издания, украинцы добились «многочисленных успехов» вдали от российских границ. В связи со сложившейся ситуацией генерал Залужный предупреждает о патовой ситуации и проводит параллели с Первой мировой войной. Между тем, Зеленский противоречит своему главному военному офицеру. Он понимает, что нельзя было допустить провала контрнаступления. «Запад приговорил украинцев к победе», — поясняет автор статьи.

Киев получил лишь малую часть того, что, по его расчётам, требовалось для наступления. Хотя в Европе велись горячие дискуссии по поводу всех видов вооружений, в итоге на Украину поступило очень мало. А пока всё это обсуждалось, российские военные рыли противотанковые окопы и ставили мины.

Горечь многих украинцев понятна. Часто кажется, что и на Западе многие стали жертвами собственной пропаганды. Вдохновлённое взятием Харькова и Херсона, это контрнаступление также было воспринято как должное. В социальных сетях можно каждый день с удовлетворением наблюдать, как горят российские танки 1960-х годов. Но это лишь часть правды, подчёркивает Frankfurter Allgemeine.

В российских телеграм-каналах в это время показывают горящие танки Leopard. Если бы российская армия была такой бездарной, как её любят изображать западные эксперты, украинцы давно бы её вытеснили, однако украинские солдаты называют Россию сильным противником. В некоторых случаях Киев можно критиковать и за слишком завышенные ожидания. Например, когда начальник военной разведки Буданов говорил об отвоевании Крыма к лету, это вызвало надежды в его собственной стране.

Однако расхождение между устремлениями и реальностью остаётся особенно большим на Западе, уверяет журналист FAZ. Когда Анналена Бербок говорит в Киеве о том, что ЕС скоро протянется от Лиссабона до Луганска, она, похоже, надеется на чудо. Если Запад действительно хочет, чтобы Украина освободила всю свою территорию, ему нужна решимость и долгосрочная стратегия.

Сотни солдат теряют свои жизни каждый день, пока западные политики ждут и наблюдают. Россия рассчитывает на долгую, кровавую войну — и на усталость Запада. Сейчас Москва наверняка радуется тому, что Украина исчезла с первых полос газет. Но самое важное решение принимается в Вашингтоне.

Нынешняя блокада в палате представителей не сулит ничего хорошего. Даже те, кто выступает за военную помощь, изменили свою риторику. Речи о поддержке героической борьбы за свободу уже не идёт. Теперь они утверждают, что это укрепит их собственную оборонную промышленность и ослабит Москву.

Это должно зацепить всех тех, кого не волнует судьба Бердянска или Мелитополя. Их лидер уже сделал своё заявление: Дональд Трамп обещает закончить войну в течение одного дня, если его изберут президентом в ноябре 2024 года. И вряд ли он имеет в виду завершение конфликта на условиях Киева, заключает Frankfurter Allgemeine.