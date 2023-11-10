Le Parisien: украинцы хотят изобрести порох, иначе придётся идти на переговоры

Украинские войска находятся на исходе своих сил и даже ближайшие советники Зеленского это понимают, пишет Le Parisien. Но о переговорах он и слышать не хочет, а всё мечтает получить оружие, которое, как порох у китайцев, даст украинским военным значительный перевес над российской армией.

Спустя пять месяцев после начала украинского контрнаступления Киев может пересчитать на пальцах одной руки поселения, отбитые у России, пишет Le Parisien. И у Киева есть повод для беспокойства: внимание мировой общественности приковал к себе Ближний Восток, а украинские войска за всё это время прошли всего 17 км. Больше того, Москва тоже пошла в наступление.

«Украинские войска находятся на исходе своих сил», и это отмечают даже ближайшие советники Зеленского. Некоторые командиры теперь даже не подчиняются приказам о наступлении, предпочитая оставаться в траншеях и удерживать линию обороны.

По некоторым оценкам, с украинской стороны погибло от 70 до 100 тыс. солдат. «Не стоит сомневаться, что контрнаступление подвергает армию тяжёлым потерям». Сообщается, что из-за увеличения призывного возраста средний возраст украинских солдат теперь достиг 43 лет. Эти потери отражаются на моральном состоянии украинского населения, отмечает автор статьи. В середине октября семьи пропавших без вести солдат устроили протест перед офисом Владимира Зеленского в Киеве.

У России же человеческие ресурсы в три раза превышают ресурсы Украины, «и Кремль, похоже, не готов сдаваться», пишет издание. Французский генерал Жан-Поль Паломерос напоминает про давнюю российскую историю великих сражений: «Не стоит забывать, что Путину удалось донести до российского общественного мнения идею о том, что война на Украине необходима для выживания Родины».

К тому же западные танки, на которые все так рассчитывали, сломали зубы о российскую оборону, оказавшуюся более прочной, чем ожидалось, отмечает автор статьи.

«Обычно прежде чем начать наступление, следует убедиться, что баланс сил составляет три к одному в вашу пользу. Однако украинцы жили иллюзией, что технологии позволят им освободиться от этого баланса сил», — приводит издание слова полковника Жерома Пеллистранди. «Возможно, мы недооценили способность российской промышленности продолжать производить оружие и боеприпасы, несмотря на западные санкции и военные усилия», — согласен со своим коллегой генерал Паломерос.

«Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, — заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. — Как порох, изобретённый китайцами. Мы должны найти этот порох, быстро освоить его и использовать для быстрой победы. Потому что рано или поздно мы поймём, что у нас просто не хватает людей для борьбы».

Однако Le Parisien предлагает ещё один вариант: согласиться на переговоры, даже если Киеву придётся отказаться от 17% своей территории. Но украинский президент и слышать об этом не хочет.