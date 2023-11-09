Украинские новости Оригинал

УН: запасы газа на Украине на 7,5% меньше, чем в прошлом году

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ориентировочные запасы украинского газа в подземных хранилищах составляют более 13,5 млрд кубометров. Как пишут «Украинские новости», это на 7,5% меньше, чем на аналогичный период 2022 года.
УН: запасы газа на Украине на 7,5% меньше, чем в прошлом году
AP

Запасы газа в украинских подземных хранилищах, включая газ иностранных трейдеров, составляют более 16 млрд кубометров. Как пишут «Украинские новости», об этом говорится в сообщении министерства энергетики.

По состоянию на 3 ноября объём газа от иностранных трейдеров, воспользовавшихся услугой хранения газа в украинских подземных хранилищах, составил 2,5 млрд кубометров. Таким образом, ориентировочные запасы украинского газа в хранилищах составляют более 13,5 млрд кубометров, что на 7,5% меньше, чем на аналогичную дату 2022 года.

Как напоминает издание, председатель правления национальной акционерной компании Украины «Нафтогаз» Алексей Чернышев заявляет, что Киев не планирует использовать газ, принадлежащий иностранным компаниям в украинских хранилищах, во время прохождения отопительного сезона.
 
Министерство энергетики прогнозирует, что к началу зимы объём газа европейских трейдеров в украинских хранилищах увеличится до 3 млрд кубометров.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Украинские новости Украина Европа
теги
газ зима Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров