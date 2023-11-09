УН: запасы газа на Украине на 7,5% меньше, чем в прошлом году

11:04
Набиуллина: ЦБ и Минфин пришли к единой позиции касательно криптовалют
Банк России и Министерство финансов пришли к единой позиции касательно криптовалют.
10:59
Токаев: Казахстан и Россия являются стратегическими партнёрами
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнёрами и союзниками.
10:55
Токаев: транзит газа из России в Узбекистан важен для энергобезопасности региона
Запуск транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности Центральной Азии.
10:54
РБК: правительство доработало поправки, усложняющие уклонение от налогов
Российское правительство доработало ко второму чтению проект налоговых поправок, усложняющих уклонение от налогов. Эти поправки на прошлой неделе были анонсированы Министерством финансов России, пишет РБК.
10:51
Лига не накажет «Марсель» за инцидент с нападением на автобус «Лиона»
Профессиональная футбольная лига Франции решила не наказывать «Марсель» за нападение их фанатов на автобус «Лиона» перед матчем 10-го тура Лиги 1.
10:50
«Роскосмос» сообщил о смерти замгендиректора госкорпорации Овчинникова
Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила о смерти заместителя гендиректора госкорпорации по экономике и корпоративному управлению Максима Овчинникова.
10:47
Набиуллина: трансформация экономики России продолжится в ближайшие два года
Трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
10:46
WP: отказ Словакии помочь Киеву — признак усталости стран НАТО от Украины
Американская газета The Washington Post назвала отказ властей Словакии отправлять украинским властям новую партию боеприпасов на более чем €40 млрд признаком усталости стран — членов НАТО от Киева.
10:41
В Запорожcкой области рассмотрят дело в отношении обвиняемого в подготовке теракта
Следственный комитет по Запорожской области завершил расследование в отношении подозреваемого в подготовке теракта в городе Токмаке. Уголовное дело передано в суд, сообщает ведомство.
10:40
Инвестор Аверс посоветовала проверять страховку при бронировании дома на Новый год
Инвестор, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс рассказала, на что обратить внимание при бронировании дома на новогодние праздники и как обезопасить себя от неприятных сюрпризов.
10:40
Канчельскис признался, что его до сих пор узнают в Манчестере и Ливерпуле
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал то, что экс нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина в Лондоне узнали только полицейские.
10:39
Россияне рассказали, как часто делают в квартире ремонт
Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, как часто делают ремонт в квартире и в каких случаях справляются своими силами, а когда обращаются к профессионалам.
10:39
Жителя Миасса признали виновным в убийстве 12-летней давности
Суд признал жителя Миасса Челябинской области виновным в убийстве женщины, совершённом в 2011 году.
10:38
Тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России по протяжённости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) метро попали в Книгу рекордов России как самые протяжённые.
10:36
Путин встретился с Токаевым
Президент России Владимир Путин участвует в церемонии официальной встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
10:36
Пульмонолог Чижонок рассказала об отличиях симптомов гриппа и COVID-19
Врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиники» Оксана Чижонок объяснила основные различия симптомов гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19.
10:35
Пожар на химическом заводе в Техасе локализован
Пожар на химическом заводе в Техасе локализовали.
10:35
Специалист Бурматнов: в морозилке хлеб дольше сохраняется свежим
Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов рассказал, что многие хранят хлеб в холодильнике, однако там продукт быстро черствеет.
10:34
Суд оштрафовал Coinbase на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Мировой суд в Москве оштрафовал ирландскую криптовалютную биржу Coinbase на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в России.
10:31
Набиуллина: после повышения ключевой ставки наличные начали возвращаться в банки
После повышения ключевой ставки ЦБ России началось возвращение наличных в банки.
10:29
Набиуллина заявила о сложной ситуации с кадрами в российской экономике
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о сложной ситуации с кадрами в российской экономике.
10:27
В «Зените» подтвердили, что Клаудиньо мог покинуть клуб летом
Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что полузащитник команды Клаудиньо мог покинуть клуб в летнее трансферное окно.
10:20
На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход со службы
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего почти к трём годам колонии-поселения за отказ отправляться на службу.
10:19
Депутат ГД Нилов: надо дать максимальную свободу в использовании маткапитала
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов в беседе с RT прокомментировал призыв разрешить тратить средства материнского капитала на фермерское хозяйство.
10:15
Лайшев — о деле Валиевой: можно сказать, что Тутберидзе и Камила победили
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
10:12
ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе.
10:11
Пожар в центре Ростова-на-Дону локализован
Пожарные локализовали возгорание в центре Ростова-на-Дону.
10:05
Пике считает, что победы «Барселоны» запоминаются, а «Реала» — нет
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил каталонский клуб с мадридским «Реалом».
09:59
Кулемзин показал последствия обстрела Калининского района Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал кадры с последствиями обстрела Калининского района города.
09:56
В Панаме американский адвокат застрелил двух экоактивистов
77-летний американский адвокат на пенсии Кеннет Дарлингтон застрелил двух протестующих против изменения климата, которые перегородили шоссе в Панаме.
09:52
Бояринцев считает, что «Спартак» и «Ростов» имеют одинаковые шансы на победу в матче РПЛ
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с «Ростовом».
09:50
Прокуратура обжаловала отказ в аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой
Прокуратура обжаловала отказ Бабушкинского суда Москвы арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих.
09:42
Колокольцев наградил сотрудников МВД за мужество и героизм
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что глава российского ведомства Владимир Колокольцев в преддверии профессионального праздника вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам за мужество и героизм, проявленные при спасении людей.
09:40
На нефтепроводе в Ленинградской области обнаружили гранаты
На магистральном нефтепроводе Ярославль — Приморск во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили две гранаты.
09:37
Уголовное дело возбудили против жительницы Омска за истязание дочери
В Омске против 40-летней жительницы возбудили уголовное дело за то, что она регулярно избивала свою 11-летнюю дочь. Побои зафиксировала экспертиза.
09:35
Игрок сборной Кубы: Россия — это топ-команда мирового уровня
Вице-капитан сборной Кубы Йосель Пьедра поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России во время ноябрьской паузы на международные игры.
09:28
ЦАХАЛ сообщил о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа
Израильская армия заявила о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа.
09:22
Главный тренер «Вашингтона» назвал ошибку Кузнецова вопиющей в матче НХЛ
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российских хоккеистов команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
09:20
Экс-подполковника заподозрили в использовании ресурсов МВД в личных целях
Районный суд Санкт-Петербурга возбудил дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника отделения уголовного розыска.
09:14
ВСУ обстреливают посёлок в ДНР кассетными боеприпасами
Мэр Горловки Иван Приходько заявил об обстреле посёлка Зайцево украинскими военными кассетными боеприпасами.
09:11
Небензя: страны Запада восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о лицемерности западных стран, которые восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса украинцами, а в настоящий момент винят российскую сторону в украинских обстрелах живущих там людей.
09:10
Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и отдать своё место Украине
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна выйти из ЕС и уступить своё место Украине.
09:10
Бразильский тренер «Зенита»: считаю себя на 90% русским
Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о жизни в России.
09:04
В Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза
Большегруз и пассажирский автобус столкнулись в Южно-Сахалинске.
09:02
Президент Боливии: США и Европа перестали играть центральную роль в экономике
Президент Боливии Луис Арсе заявил в эфире телеканала Bolivia TV, что Соединённые Штаты и Европа уступили центральную роль в мировой экономике странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
08:55
В Ростове-на-Дону на площади 600 квадратных метров горит четырёхэтажное здание
Четырёхэтажное здание горит в центре Ростова-на-Дону на площади 600 кв. м.
08:48
Военная хроника рассказала о ситуации в Клещеевке
Военная хроника рассказала об обстановке в Клещеевке на утро 9 ноября.
08:48
Загитова: не переживайте, я продолжаю учиться
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к подписчикам, которые переживают за её обучение.
08:45
ВСУ с помощью беспилотника атаковали маслодельный комбинат в Курской области
Украинские военные с помощью беспилотника атаковали маслодельный комбинат в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
08:43
В Новосибирской области мужчину посадили на цепь за отказ стать предпринимателем
В Новосибирской области злоумышленник посадил на цепь собутыльника за то, что тот отказался оформиться как индивидуальный предприниматель.