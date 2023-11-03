L’Usine Nouvelle: Россия остаётся вторым крупнейшим поставщиком СПГ во Францию

Франция вдвое сократила импорт российского газа, однако по объёмам поставок СПГ Россия по-прежнему занимает второе место по объёмам после США, пишет L’Usine Nouvelle. Несмотря на заполненные хранилища, Парижу необходима подстраховка на случай холодной зимы, а французские энергетические компании связаны долгосрочными контрактами и не могут найти замену российским углеводородам.

Несмотря на желание снизить зависимость от России, Франция продолжает закупать российский газ в огромных количествах, приводит L’Usine Nouvelle выводы американского Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA). Хотя в 2022 году импорт газа по трубопроводу сократился вдвое, аналитическая компания Kpler выяснила, что в первом полугодии 2023 года Россия остаётся на втором месте по объёмам поставок СПГ после США (15,7% против 43,9%).

Российский сжиженый природный газ жизненно необходим Франции для того, чтобы пережить зиму, рассказывает французская газета. Собственные резервы страны заполнены до предела, однако нельзя исключать аномальные холода. В таком случае, как указывают французские энергетические компании Teréga и GRTgaz, терминалам придётся работать на 90% своей мощности.

В то же время ещё в марте 2022 года генеральный директор нефтегазовой корпорации TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не знает, чем заменить российский СПГ. Он также напомнил, что компания заключила 25-летний контракт с производителями из России и не сможет его аннулировать. По данным американской неправительственной организации Global witness, TotalEnergies остаётся крупнейшим зарубежным импортёром: несмотря на снижение объёмов, с января по июль французская корпорация закупила 4,2 млн кубических метров российского сжиженного природного газа.

Как отмечает L’Usine Nouvelle, в других европейских странах наблюдается такая же ситуация, как во Франции. Введённое ЕС эмбарго не распространяется на сырую нефть и нефтепродукты из России, в результате за год импорт сжиженного природного газа вырос на 40% с 15 млн до 22 млн кубических метров. Согласно подсчётам Global witness, продажа СПГ принесёт России в 2023 году €5,8 млрд.