NTD: журавли пригрелись в венгерском парке и не собираются улетать в Африку

Почти 200 тысяч журавлей решили не улетать на зимовку в Африку и остаться в Венгрии. Как передаёт NTD, обычно птицы отдыхают перед долгим и трудным полётом на другой континент в национальном парке «Хортобадь» с середины сентября по конец октября или по начало ноября, но в этом году пока нет никаких признаков того, что они собираются в путь.

«Зачем нам Африка?» — вероятно, так подумали почти 200 тысяч журавлей и решили пока остаться в Венгрии. Каждую осень они прилетают из Северной Европы в венгерский национальный парк «Хортобадь». Здесь, среди болот, отдыхают и набираются сил перед долгим и трудным полётом на другой континент.

АТТИЛА СИЛАДЬИ, смотритель нацпарка «Хортобадь»: Здесь останавливается невиданно много журавлей. Предыдущий рекорд в 2018 году составил 160 000 птиц. А в этом их намного больше. Мы насчитали 194 000.

Журавли отдыхают в «Хортобади» с середины сентября по конец октября или по начало ноября. Но в этом году пока нет никаких признаков того, что они собираются в путь.

Октябрь выдался непривычно тёплым — температура поднималась даже выше 20 градусов. На полях после сбора урожая осталось много кукурузы, поэтому у пернатых достаточно корма.

АТТИЛА СИЛАДЬИ: Ещё одно благоприятное явление — южные ветры. Так что у журавлей нет желания отправляться в путешествие на юг, поскольку здесь безопасный ночлег с пищей и хорошей погодой.

Смотрители парка пока не могут сказать, когда журавли соберутся в путь. Возможно, даже останутся зимовать.

АТТИЛА СИЛАДЬИ: Это, несомненно, связано с тем, что климат меняется. Журавли теперь также зимуют на южной границе Венгрии — вдоль сербских Воеводины и Сегеда. Мы часто видим там зимующих журавлей.

В семейство журавлиных входит 15 видов. Некоторые ведут оседлый образ жизни. А те, кто размножается на севере, осенью мигрируют на юг и проводят там зиму. Журавли есть на всех континентах, кроме Антарктиды и Южной Америки.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2023 года.