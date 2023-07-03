Guardian: поместье Карла III связано с гибелью и исчезновением множества охраняемых птиц

Поместье короля Карла III в Сандрингеме связано с гибелью и исчезновениями редчайших птиц Великобритании, в том числе занесённых в Красную книгу, сообщает The Guardian со ссылкой на проведённое расследование. В числе прочего известны случаи отстрела и отравления птиц. Однако расследования инцидентов либо не принесли результатов, либо не были проведены.

Частное поместье короля Карла III в Сандрингеме в Норфолке связано с гибелью и исчезновением целого ряда охраняемых птиц, показало проведённое The Guardian расследование.

Среди прочего речь идёт об отравлении и отстреле некоторых из редчайших хищных птиц Великобритании. А один из случаев связан с таинственной гибелью последней размножавшейся самки луня монтегю в Восточной Англии — вида, находящегося под угрозой исчезновения.

С 2003 года издание выявило 18 случаев, связанных с предполагаемыми преступлениями против дикой природы или использованием крысиного яда, касающихся поместья и принадлежащих королю фермерских угодий.

Многие случаи подробно описаны регулирующими органами в документах, которые были обнародованы в соответствии с законодательством о свободе информации. Эти документы свидетельствуют о том, что сотрудники правоохранительных органов регулярно проводили расследования в отношении поместья Виндзоров, которое занимает около 8100 га парковых, сельскохозяйственных и лесных угодий. Из них также видно, что зачастую в поместье пытались препятствовать официальным расследованиям.

Так, в 2016 году организация Natural England сообщила, что не смогла расследовать подозрительную гибель около 40 лесных голубей в поместье, так как оказалось, что территорию «очистили» рано утром перед началом расследования. Позже персонал поместья сжёг погибшего ястреба-тетеревятника, что сделало невозможным расследование причин его смерти.

Впрочем, представитель Сандрингемского дворца заявил, что поместье «полностью поддерживает проведение любого расследования предполагаемых инцидентов с дикими животными или пестицидами и готово сотрудничать». При этом он отметил, что большинство обвинений, изложенных The Guardian, были расследованы в случае, если это было необходимо.

Лишь один из этих инцидентов привёл к судебному преследованию. В 2006 году егеря из Сандрингема оштрафовали на £500 и £470 в качестве издержек после того, как он признал, что из-за его ловушки пострадала охраняемая сова. Три других обвинения были сняты, в том числе одно, касающееся использования крысиного яда. Тем не менее с тех пор эти инциденты не прекратились.

Эксперты по охране природы указывают на два случая, которые вызывают особую озабоченность. Связаны они с двумя особями луней монтегю — самых редких и находящихся под угрозой исчезновения хищных птиц Великобритании. В настоящее время в Великобритании обитает всего девять таких птиц. Одна из особей пропала на принадлежащей поместью ферме в августе 2014 года, а вторая — в августе 2017 года, несмотря на то что на обеих птицах были закреплены спутниковые метки. Полиция Норфолка расследовала оба инцидента. Однако так как трупы птиц найти не удалось, в полиции заявили, что не видят состава преступления. Персонал поместья отрицает, что там знали об исчезновении птиц.

Другой широко освещавшийся в СМИ инцидент произошёл в октябре 2007 года, когда полиция допрашивала принца Гарри и его друга в связи с двумя подстреленными над территорией Сандрингема лунями. Ещё один инцидент произошёл в 2021 году. Тогда неподалёку от поместья был найден мёртвый красный коршун. Обстоятельства указывали на то, что его отравили тремя видами крысиного яда. Кроме того, в его плоти обнаружили дробь.