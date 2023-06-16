DM: британские и китайские учёные предполагают, что предки курицы не откладывали яйца

После проведения нового совместного исследования группа из британских и китайских учёных выдвинула предположение, что древние предки современных птиц и рептилий могли быть живородящими и не откладывали яиц, как предполагалось ранее. Это придаёт новый поворот теории о том, что же появилось раньше: курица или яйцо, пишет Daily Mail.

Что появилось раньше: курица или яйцо? Над этим вопросом ломали голову многие, и похоже, что результаты нового исследования способны помочь пролить свет на эту эволюционную загадку, сообщает Daily Mail. В ходе этого исследования было обнаружено, что древние предки современных птиц и рептилий вполне могли быть живородящими, поясняется в статье.



Учёные долгое время полагали, что способность откладывать яйца имела решающее значение в процессе эволюции и что динозавры делали это за миллионы лет до того, как появились первые цыплята. Раньше считалось, что именно благодаря возможности откладывать яйца с твёрдой скорлупой происходила дальнейшая эволюция амниотов — группы позвоночных, которые проходят эмбриональное или внутриутробное развитие в амнионе (защитной оболочке внутри яйца).



Однако в ходе совместного исследовательского проекта, который осуществили учёные из Нанкинского университета в Китае и Бристольского университета в Великобритании, было обнаружено, что самые ранние предки современной курицы, которые относились к классу рептилий и жили за миллионы лет до появления динозавров, возможно, не откладывали яйца, как предполагалось ранее, а сами вынашивали и рождали детёнышей.



В рамках этого исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution, были изучены 29 различных видов обитающих ныне существ и 51 ископаемый вид из числа тех, кого можно отнести к яйцекладущим (откладывающим яйца с твёрдой или мягкой скорлупой) или живородящим (рождающим живых детёнышей), сообщается в статье.



В итоге эксперты пришли к выводу, что хотя яйцо с твёрдой скорлупой часто считается одним из величайших этапов эволюции, однако изученная ими группа могла размножаться и за счёт длительного удержания развивающихся эмбрионов внутри тела матери, что обеспечивало им дополнительную защиту, пишет Daily Mail.

До появления амниотов первые четвероногие, которые смогли развить конечности из рыбьих плавников, по повадкам в целом были земноводными, рассказал профессор Майкл Бентон из Школы наук о Земле Бристольского университета. Поэтому им приходилось в основном жить в воде или рядом с ней, чтобы питаться и размножаться, как современные амфибии, такие как лягушки и саламандры.



Когда же около 320 млн лет назад начали появляться первые амниоты, то у них развивались характеристики, позволяющие жить в отдалении от воды, включая водонепроницаемую кожу, а также новый тип яйцеклетки, пояснил Бентон. Это был фактически аналог «частного пруда», в котором развивающийся эмбрион рептилии был защищён от высыхания в тёплом климате.



Это позволило амниотам отдалиться от источников воды и доминировать в наземных экосистемах, рассказал профессор. «Наша работа, а также многие другие работы, появившиеся за последние годы, отправляют классическую модель про «яйцо рептилии» из учебников в мусорную корзину», — также заявил Бентон.



Как отметил руководитель совместного проекта профессор Баоюй Цзян, итоги их исследования ставят под сомнение упомянутую выше теорию из учебников. По его словам, биологи также заметили, что многие ящерицы и змеи иногда демонстрируют «гибкую репродуктивную стратегию» и способны переходить от живорождения к откладыванию яиц, и наоборот.



«Иногда близкородственные виды демонстрируют оба типа поведения — и оказывается, что живородящие ящерицы могут вернуться к откладыванию яиц гораздо легче, чем предполагалось ранее», — также рассказал китайский эксперт.