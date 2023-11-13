La Dépêche: ситуация на украинском фронте и международный контекст начинают играть на руку России

Провал украинского контрнаступления, конфликт между Израилем и ХАМАС, усталость Запада от поддержки Киева и внутриполитические проблемы в США — все эти факторы благоприятствуют достижению российских целей, пишет La Dépêche. По мнению экспертов, обстановка существенно изменилась с начала украинского конфликта и отныне события предвещают выгодный исход для Москвы.
Ситуация на украинском фронте после провала контрнаступления ВСУ, а также международный контекст, по-видимому, отныне благоприятствуют России в реализации её стратегии, пишет La Dépêche.
«Это правда, что в нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в процессе смены парадигмы», — приводит издание мнение специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте. По её словам, факты «позволяют предположить, что мы движемся к выгодному исходу для русских».
Во-первых, конфликт между Израилем и ХАМАС отвлекает внимание СМИ от украинского фронта. Кроме того, хотя западные лидеры публично продолжают заявлять о своём единстве в поддержке Украины, в частных разговорах начинают звучать слова об «усталости» от конфликта.
В этом контексте решающей, по мнению газеты, будет роль Соединённых Штатов, где члены конгресса продолжают дискутировать о новых траншах военной помощи Киеву. За год до президентских выборов эта тема является чрезвычайно чувствительной, отмечает издание. Возможное переизбрание Дональда Трампа будет также хорошо воспринято российским лидером. «Путин ставит на его избрание и на усталость Америки», — считает экс-глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Россия же в это время рекордно увеличивает военный бюджет и ставит экономику на военные рельсы, напоминает газета. «К тому же с самого начала время играет в пользу Владимира Путина», — заключает Кароль Гримо-Потте.
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