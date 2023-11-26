Fox Business: мигранты наводняют США, а политика Байдена их только поощряет

Своей миграционной политикой администрация Байдена только «стимулирует» людей пересекать границу США, заявил бывший американский пограничник Рональд Витиелло. В интервью Fox Business он объяснил, что правительство США намеренно закрывает глаза на эту проблему, надеясь исправить демографическую ситуацию в стране, однако по большей части границу пересекают преступники.

В начале недели сотрудники пограничной службы задержали на границе Канады и США группу из 20 граждан Румынии. Двое из них, по некоторым данным, связаны с организованной преступной деятельностью. В секторе Суонтон на северной границе в прошлом финансовом году число задержанных мигрантов увеличилось на 550 процентов: границу США пересекли мигранты из 79 стран.

Со мной на связи бывший агент Пограничной службы США, а также бывший заместитель директора и исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США Рональд Витиелло. Рада видеть вас, Рональд! Большое спасибо за то, что присоединились.

Очевидно, у нас огромная проблема на южной границе. Но сейчас, как показывают заголовки СМИ, всё более очевидным становится тот факт, что проблема есть и на северной границе. Администрация Байдена полностью закрывает глаза на обе проблемы в основном потому, что она хочет разрешить миграцию в эту страну и держать границы до определённой степени открытыми, чтобы изменить демографическую ситуацию в стране — это медленно, но верно начинает происходить. Но вместе с тем, Рональд, они не признают опасности, которую это представляет для американцев здесь, в собственной стране.

РОНАЛЬД ВИТИЕЛЛО, бывший работник Пограничной службы США: Доброе утро, Джеки! Спасибо, что пригласили. Я согласен с тем, что в отношении охраны границ эта администрация делает всё неправильно. И вот, что происходит в секторе Суонтон — в месте, которое я очень хорошо знаю, поскольку работал там: люди по всему миру теперь знают, что они могут просто воспользоваться этой администрацией и её политикой.

Мы стимулируем людей, которые приезжают на границу. Посмотрите на цифры на юго-западной границе и, опять же, на северной границе. Если вы выпускаете в США половину всех, кто прибывает в страну нелегально, то вы просто получите ещё больше людей. А северная граница ничем не отличается от южной, когда люди понимают, что такое стимулы. У меня, допустим, есть стимул приехать из какой-нибудь страны в США, чтобы затем меня отпустили в экономику Нью-Йорка, Чикаго или Лос-Анджелеса. И они будут продолжать этим заниматься, потому что мы это поощряем.

Политика этой администрации разрушила все уровни контроля, которые были при предыдущем руководстве. И вот к чему нас это привело. Это симптом той ошибочной политики, которая ставит всех нас под угрозу. Мы видим, как города жалуются на количество приезжих, которые останавливаются, например, в Нью-Йорке в отеле «Рузвельт». И мы наблюдаем, как это происходит по всей стране. А всё из-за политики администрации Байдена.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2023 года.