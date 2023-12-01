Breaking points: республиканцы в конгрессе хотят от Байдена порядка на границе в обмен на помощь Украине

Часть фракции республиканцев в палате представителей желает добиться от администрации Джо Байдена решительных мер по обеспечению безопасности на границе с Мексикой, увязав этот вопрос с помощью Украине, сообщает передача Counterpoints на проекте Breaking points. Как отмечает ведущая программы, Байден уже проявил интерес к такой сделке — и это может дать ему серьёзное политическое преимущество. Между тем сделка устраивает далеко не всех представителей Республиканской партии.

ЭМИЛИ ДЖАШИНСКИ, ведущая передачи Counterpoints: Вот — материал на тему от Associated Press: «Республиканцы хотят увязать вопрос поддержки Украины с охраной границы. Достичь договорённости будет сложно — и вот почему». Сюда же относится обеспечение соблюдения миграционного законодательства и соответствующее финансирование — и именно в этом моменте Байден определённо проявил желание договариваться. Это же и заставляет нервничать часть республиканцев из числа членов Фракции свободы и консерваторов. Байден, по существу, говорит следующее: «Я готов договариваться по вопросу финансирования Бюро таможенного и пограничного контроля — дам денег и пограничникам, и на все эти меры безопасности»...

РАЙАН ГРИМ, ведущий передачи Counterpoints: «Джипов им докуплю...»

ЭМИЛИ ДЖАШИНСКИ: Да, вот точно так. А это обеспечивает Байдену очень большое преимущество в плане риторики, так как он теперь может говорить, что достиг сделки с республиканцами — ведь для того, чтобы такой законопроект был принят сенатом, нужно неблокируемое большинство (минимум 60 голосов из 100 в сенате. — ИноТВ). Как известно, палату представителей у нас контролируют республиканцы, и, хотя у демократов в палате всё равно очень крупная фракция, там тоже нужна будет серьёзная поддержка республиканцев — то есть нужно будет, чтобы партии договорились и в палате представителей. Так вот, Байден может заключить с республиканцами сделку, которая даст ему возможность говорить, что он поддерживал более жёсткий курс по вопросу охраны границ, — и даже не придётся при этом переписывать законы о предоставлении убежища. А если вы следите за новостями касательно миграции, вы и сами понимаете — вне зависимости от того, левые у вас взгляды или правые, — что, пока мы не изменим законодательство об убежище, гуманитарный кризис на границе будет сохраняться — и здесь вообще больше нечего сказать, точка, никакую другую тему здесь обсуждать нет смысла.

Ну а люди из Фракции свободы, которые добились отставки Кевина Маккарти и теперь с большим трудом проглатывают горькую пилюлю в виде нового спикера Майка Джонсона, вне себя от злости, поскольку всё это даёт Байдену огромное риторическое преимущество по вопросу охраны границы, а предпринимать хоть что-то насчёт этой самой границы ему при этом не нужно. Давайте выведем цитату на экран. Это эксклюзив нашей передачи Counterpoints и проекта Breaking Points. Вот, что нам рассказал высокопоставленный сотрудник аппарата одного из сенаторов вчера вечером...

РАЙАН ГРИМ: С республиканской же стороны, правильно?

ЭМИЛИ ДЖАШИНСКИ: Да, сотрудник аппарата сенатора-республиканца. И сказал он вот что: «Граница тут ни при чём, это просто фиговый листок, которым прикрывают финансирование Украины». Я ещё пошутила в разговоре с источником — сказала, что возьму и припишу эти слова Митчу Макконнеллу. Ведь Митч Макконнелл в частном порядке что-то такое наверняка и говорит, правда же? Это наш фиговый листок для того, чтобы прикрыть финансирование Украины. Именно это они здесь и хотят получить, это сразу видно.

РАЙАН ГРИМ: Ну ведь если они хотят денег на Украину, им надо сделать так, чтобы республиканцы поддержали это с радостью — поэтому тут и организовали такую небольшую охоту на мигрантов.

ЭМИЛИ ДЖАШИНСКИ: Да. А в том материале AP ещё говорится вот что: «В экстренный запрос Байдена конгрессу включили помощь Украине и другим союзникам США, а также выделение 14 миллиардов долларов на укрепление миграционной системы и охрану границы». Так что и с экстренным запросом по поводу Израиля была та же история — и в сенате это стало очень серьёзной проблемой в глазах Джей Ди Вэнса, который так и говорил, что происходит попытка увязать Украину и Израиль, поскольку люди знают, что республиканцы выступают за помощь Израилю, а выделение Украине всё новых и новых средств им «продать» своим избирателям становится всё труднее.

Дата публикации 29 ноября 2023 года.