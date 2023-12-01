ERR: обустройство восточной границы Эстонии заметно подорожает

Хотя работы по обустройству восточной границы Эстонии идут по графику, пограничная инфраструктура нуждается в новых системах наблюдения и обнаружения беспилотников. Как передаёт ERR, из-за этого стоимость работ значительно увеличится.

Хотя работы по обустройству восточной границы Эстонии идут по графику, изменившаяся ситуация с безопасностью означает, что пограничная инфраструктура нуждается в новых системах наблюдения и обнаружения беспилотников. Как передаёт ERR, из-за этого стоимость работ значительно увеличится.

На строительство и содержание пограничной инфраструктуры на восточной границе Эстонии запланировано около €150 млн, из которых уже освоено около €60 млн. Однако быстро меняющиеся и развивающиеся технические системы пограничного контроля делают строительство пограничной инфраструктуры более дорогостоящим.

«Уже сегодня есть действия и технические средства, которые не покрываются бюджетом. Мы с министерством внутренних дел постоянно картируем и ищем возможности изыскать бюджетные средства для их реализации. Мы видим, что дополнительные ресурсы потребуются для наращивания возможностей мониторинга и — с учётом нынешних тенденций в сфере безопасности — несомненно, для наращивания возможностей обнаружения беспилотников и противодействия им», — сказала руководитель проекта по обустройству границы департамента полиции и погранохраны Мерле Тикк.