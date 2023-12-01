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ERR: обустройство восточной границы Эстонии заметно подорожает

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Хотя работы по обустройству восточной границы Эстонии идут по графику, пограничная инфраструктура нуждается в новых системах наблюдения и обнаружения беспилотников. Как передаёт ERR, из-за этого стоимость работ значительно увеличится.
ERR: обустройство восточной границы Эстонии заметно подорожает
AP

Хотя работы по обустройству восточной границы Эстонии идут по графику, изменившаяся ситуация с безопасностью означает, что пограничная инфраструктура нуждается в новых системах наблюдения и обнаружения беспилотников. Как передаёт ERR, из-за этого стоимость работ значительно увеличится.

На строительство и содержание пограничной инфраструктуры на восточной границе Эстонии запланировано около €150 млн, из которых уже освоено около €60 млн. Однако быстро меняющиеся и развивающиеся технические системы пограничного контроля делают строительство пограничной инфраструктуры более дорогостоящим.

«Уже сегодня есть действия и технические средства, которые не покрываются бюджетом. Мы с министерством внутренних дел постоянно картируем и ищем возможности изыскать бюджетные средства для их реализации. Мы видим, что дополнительные ресурсы потребуются для наращивания возможностей мониторинга и —  с учётом нынешних тенденций в сфере безопасности —  несомненно, для наращивания возможностей обнаружения беспилотников и противодействия им», —  сказала руководитель проекта по обустройству границы департамента полиции и погранохраны Мерле Тикк.
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источник
ERR Эстония Европа
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беспилотник граница Россия Эстония
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