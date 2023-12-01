ERR: обустройство восточной границы Эстонии заметно подорожает

08:21
Гол Воронкова и пас Проворова помогли «Коламбусу» победить «Оттаву» в матче НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:17
Экс-министру транспорта Чувашии Осипову предъявлено обвинение по двум статьям
Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, информирует пресс-служба Следственного комитета России.
08:10
Юношеская сборная России по мини-футболу проиграла в полуфинале турнира в Бразилии
Сборная России по мини-футболу в возрасте до 17 лет потерпела поражение от сверстников из бразильского клуба «Маже» в матче 1/2 финала турнира Copa Mundo do futsal в Бразилии.
08:06
Один человек погиб в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
Один человек погиб в результате столкновения трёх автомобилей на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень.
07:58
Минтранс: электронной очередью воспользовались более 40 тысяч водителей фур
Сервисом электронной очереди через госграницу России за 2,5 месяца воспользовались более 40 тыс. водителей грузовиков.
07:46
Армия Израиля подтвердила гибель четырёх заложников в секторе Газа
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил гибель четырёх заложников, взятых в плен ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября.
07:27
В трёх аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 авиарейсов
Более 40 авиарейсов на фоне непогоды задержано или отменено в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.
07:22
Савельев: автоматический паспортный контроль появится во Внуково и Кольцово
Министр транспорта России Виталий Савельев расссказал в интервью ТАСС, что в 2024 году в аэропортах Внуково и Кольцово (Екатеринбург) появятся автоматизированные системы паспортного контроля.
07:04
Аксёнов: Зеленский лжёт, что Крым ждёт возвращения в состав Украины
Владимир Зеленский лжёт, утверждая, что Крым ждёт возвращения в состав Украины, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» глава региона Сергей Аксёнов.
06:53
Экс-аналитик Макговерн: ЦРУ пообещало Зеленскому работу в комедийном шоу
Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что США уже нашли работу для Владимира Зеленского на телевидении после поражения Украины.
06:33
Highland Radio: ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев злобными криками
Ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев в Фалкарре музыкой и злобными криками.
06:19
Al Jazeera: израильские силы штурмуют города и деревни на Западном берегу
Армия Израиля штурмует города и деревни на Западном берегу реки Иордан.
06:05
Минобороны: российские десантники сорвали высадку десанта ВСУ в Херсонской области
Российские войска в Херсонской области уничтожили десант ВСУ, который собирался высадиться на левый берег Днепра.
06:00
Россиянам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить уже сейчас
Доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров объяснил в беседе с RT, какие продукты можно, а какие опасно покупать к Новому году заранее.
05:58
Reuters: США, Британия и ЕС давят на некоторые страны из-за санкций против России
США, ЕС и Великобритания оказывают давление на некоторые страны, чьи суда якобы могут заниматься перевозкой российской нефти в обход западных санкций.
05:51
Al Jazeera: палестинец погиб во время рейда израильских военных в Дженине
По меньшей мере один палестинец погиб во время рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан.
05:47
Глава ВОЗ: доставку помощи в сектор Газа нужно возобновить в прежнем объёме
Глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна быть возобновлена в том объёме, в котором она осуществлялась в период перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
05:43
СК: во время музыкального концерта в Москве отравились более десяти человек
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки в связи с отравлением более десяти посетителей музыкального концерта в Москве.
05:34
ВС России с помощью FPV-дронов уничтожили два опорника ВСУ под Артёмовском
Российские десантники в районе Артёмовска в ДНР с помощью FPV-дронов уничтожили два опорных пункта и отделение бойцов ВСУ.
05:30
Россиянам напомнили, как будет начисляться зарплата в январе
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала в беседе с RT, как рассчитывается зарплата за январь.
05:05
Экипажи Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на Донецком направлении
Экипажи ударных вертолётов Ка-52 ВКС России уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ на Донецком направлении.
05:02
Группировка ВС России «Запад» улучшила положение на Купянском направлении
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.
05:00
Названы города России, куда стоит отправиться ради музеев
Эксперты сервиса Туту.ру составили подборку городов, в какие города страны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стоит отправиться ради музеев. RT ознакомился с результатами исследования.
04:51
Боец «Айдара» Дикий: Россия победит из-за искажённого взгляда Киева на конфликт
Боец батальона «Айдар»* Евгений Дикий заявил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, что Россия победит из-за искажённого взгляда Киева на конфликт.
04:33
КНДР будет расценивать вмешательство в работу ее спутников как объявление войны
В КНДР заявили, что вмешательство в работу её спутников будет расцениваться как объявление войны.
04:24
ТАСС: сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности разработали для РСЗО в России
НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд для РСЗО с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы.
04:20
Росприроднадзор: четырём регионам России не хватает современных мусорных полигонов
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что четырём регионам России не хватает современных мусорных полигонов.
04:07
Полковник запаса ВСУ Свитан предложил отправить на фронт украинских чиновников
Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил в интервью «Радио НВ», что украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров.
03:59
Суд отклонил ходатайство Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме конгресса в 2021 году.
03:55
Пентагон: США будут работать с Египтом и Катаром над возвращением к гумпаузе в Газе
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США будут работать с Египтом и Катаром над возвращением к гуманитарной паузе в секторе Газа.
03:44
ЮНИСЕФ: более 5,3 тысяч палестинских детей погибли в результате конфликта в Газе
Более 5,3 тыс. палестинских детей погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
03:39
В пригороде Днепропетровска слышны взрывы
Украинское издание «Общественное» сообщает о взрывах в пригороде Днепропетровска.
03:32
Al Wataniya: при налёте израильских ВВС на юг Ливана погиб мирный житель
Истребители израильских ВВС атаковали пограничный район Джиббейн на юге Ливана в ответ на обстрелы «Хезболлой» пяти еврейских поселений, в результате чего погиб мирный житель.
03:25
SCMP: Байдену нужно перемирие на Украине, чтобы победить Трампа
Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка выразил мнение, что американский лидер Джо Байден должен убедить Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шансы на победу в выборах над экс-президентом США Дональдом Трампом.
03:21
Число погибших журналистов из-за конфликта в Газе выросло до 61
Минимум 61 журналист погиб в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта с 7 октября.
03:10
Минобороны Сирии: силы ПВО сбили большинство ракет, выпущенных Израилем
Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство ракет, выпущенных Израилем по окрестностям Дамаска.
02:53
Кирби: США не видели документы о планах ХАМАС, которые Израиль получил год назад
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу ABC, что разведка США не видела документы, подтверждающие, что Израиль знал о планах ХАМАС.
02:40
Bloomberg: сенат США проголосует по новому пакету помощи Киеву не раньше 11 декабря
Голосование в сенате конгресса США по вопросу выделения нового пакета помощи Украине пройдёт не раньше 11 декабря.
02:27
Economist: Орбан и Вилдерс не позволят Украине вступить в ЕС
Венгерский премьер Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз.
02:21
SpaceX: в США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом
Ракета-носитель Falcon 9 с первым разведывательным спутником для вооружённых сил Южной Кореи стартовала в США.
02:16
Блинкен вновь призвал обеспечить безопасность сил США в Ираке после новых атак
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани вновь призвал его обеспечить безопасность американских сил, размещённых в стране.
02:12
NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США
«Морализаторская» политика США привела к упадку их влияния, в результате чего Израиль может перейти на сторону Китая.
02:01
Два человека погибли в ДТП на юго-западе Москвы
Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы.
01:51
Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска
Израиль совершил атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска.
01:48
Журналистка Кимер: солдаты ВСУ говорят, что ресурсы армии России неисчерпаемы
Корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер заявила, что солдаты ВСУ угнетены из-за того, что им нечем воевать с Россией.
01:38
Двое детей и двое взрослых погибли в Северной Осетии в результате ДТП с грузовиком
В Республике Северная Осетия — Алания произошло смертельное ДТП с грузовым автомобилем, в результате которого погибли четыре человека, двое из них ― дети.
01:30
Три человека погибли в результате крушения вертолёта в Мексике
Три человека погибли в результате крушения вертолёта в мексиканском штате Морелос.
01:25
В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы
Взрывы прогремели в контролируемом властями Украины городе Херсоне.
01:22
ОАЭ запросили закрытое заседание СБ ООН по Ближнему Востоку на 4 декабря
Объединённые Арабские Эмираты запросили закрытое заседание СБ ООН по Ближнему Востоку на 4 декабря.
01:21
ОАЭ распространили в СБ ООН проект резолюции по гуманитарным коридорам в Газе
Объединённые Арабские Эмираты распространили среди членов Совета Безопасности ООН проект резолюции, направленной на открытие дополнительных гуманитарных коридоров в секторе Газа.