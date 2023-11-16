ERR: Мужская сборная Эстонии по теннису испугалась ехать в Иран

Мужская сборная Эстонии по теннису опасается ехать в Иран на матч Кубка Дэвиса со сборной этой страны. Как передаёт ERR, МИД Эстонии рекомендует полностью отказаться от поездок в Иран из-за проблем с безопасностью. Вице-канцлер министерства культуры по вопросам спорта Тарви Пюрн предложил провести матч на нейтральной территории.

Поездка мужской сборной Эстонии по теннису на матч Кубка Дэвиса с Ираном, который должен пройти в этой стране в феврале 2024 года, оказалась под вопросом, передаёт ERR.

«Принимая во внимание сложившуюся в Иране ситуацию, Министерство иностранных дел Эстонской Республики рекомендует полностью отказаться от поездок в эту страну. Поэтому мы считаем крайне рискованным отправлять нашу сборную на соревнования в Иран», — накануне написал в Международную федерацию тенниса (ITF) вице-канцлер министерства культуры по вопросам спорта Тарви Пюрн.

«Мы настоятельно рекомендуем ITF искать альтернативные места для проведения матчей в тесном сотрудничестве с Союзом тенниса Эстонии», — добавил Пюрн.

По словам генерального секретаря союза тенниса Эстонии Алара Хинта, организация хотела бы, чтобы матч с Ираном прошёл на нейтральной территории.

«Министерство иностранных дел Эстонии, как и ряд других стран мира, не рекомендует поездки в Иран. И именно по этой причине мы ходатайствуем о проведении встречи на нейтральной территории. Насколько вероятно, что нас услышат? Скажем так, что пока телефонные звонки, которые уже были сделаны, не дают большого повода для оптимизма. Но это одна сторона вопроса. А вторая половина — это то, что на самом деле это будет решаться комитетом Кубка Дэвиса, который должен собраться примерно через неделю. Тогда мы увидим, как на эту ситуацию смотрит комитет», — сказал Хинт в интервью ERR.

По его словам, теннисные власти Эстонии также напрямую контактируют со своими иранскими коллегами.

«По их мнению, всё окей. У ITF есть свои требования к безопасности для разных стран, которые необходимо соблюдать в зависимости от уровня рисков. В Иране считают, что они их соблюдают и что опасности нет», — добавил Алар Хинт.

Как напоминает портал, согласно жеребьёвке, которую ранее провели в ITF, в плей-офф II Мировой группы Кубка Дэвиса сборная Ирана примет Эстонию на своём корте. Поединки в рамках противостояния должны пройти в феврале.

В переходные игры II группы сборная Эстонии пробилась этим летом благодаря успешному выступлению на Кипре, где проходил турнир среди команд третьей группы Европейской зоны Кубка Дэвиса.