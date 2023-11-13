ERR: от эстонского гражданства в основном отказываются в пользу российского и финского

За первые 10 месяцев этого года от эстонского гражданства отказались 88 человек. Как передаёт ERR, в Департаменте полиции и пограничной охраны сообщили, что из них 32 сделали выбор в пользу финского подданства, 24 человека взяли российское гражданство.
За первые 10 месяцев этого года от эстонского гражданства отказались 88 человек. Как передаёт ERR, в Департаменте полиции и пограничной охраны сообщили, что из них 32 сделали выбор в пользу финского подданства.
24 человека взяли российское гражданство, 9 — британское, 7 — шведское. По три отказавшихся от эстонского гражданства лица стали гражданами Нидерландов и Норвегии. Ещё по два человека сменили эстонское гражданство на ирландское и немецкое.
Гражданство США, Израиля, Испании, Франции, Белоруссии и Швейцарии приняло по одному отказавшемуся от эстонского гражданства.
За весь прошлый год от эстонского гражданства был освобождён 81 человек. Из них 31 получил гражданство России, а 20 — Финляндии.
В 2021 году от гражданства Эстонии отказались 111 человек. 36 из них стали гражданами России, 30 — Финляндии.
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