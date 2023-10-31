ERR: Эстония вводит продуктовые карточки для нуждающихся

С 30 октября в Эстонии вместо прежних продовольственных пакетов нуждающимся будут выдавать продуктовые карточки. Как передаёт ERR, теперь люди, включённые в список получателей продовольственной помощи, смогут покупать продукты и предметы первой необходимости в магазинах.
С 30 октября в Эстонии вместо прежних продовольственных пакетов нуждающимся будут выдавать продуктовые карточки. Как передаёт ERR, теперь люди, включённые в список получателей продовольственной помощи, смогут покупать продукты и предметы первой необходимости в магазинах Rimi по всей Эстонии.
На продовольственную карту будет начисляться €30 на человека в квартал. На семью выделяется одна продовольственная карта, на которую перечислят всю сумму пособия семьи. Деньги должны быть использованы в течение квартала, поскольку остаток не переносится на следующий квартал. По продовольственной карте можно приобрести только продукты питания и предметы первой необходимости. При переходе на карты должна снизиться нагрузка на социальных работников органов местного самоуправления.
По словам представителя министерства социальных дел Теа Варрак, система продовольственных карточек является новым решением в Европе.
«В других странах уже тестировали подобный метод, но ни одна страна ещё полностью не перешла на систему продовольственных карт», — сказала она.
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