NTD: в трущобах Кении прошла Неделя моды

В самых больших трущобах Кении проходит уже вторая Неделя моды, на которой свои творения показывают местные таланты. Как передаёт NTD, наряды самых разных стилей порой сделаны из необычных материалов. Всего было представлено 11 коллекций, которые выбрали из заявок 376 талантливых кандидатов.

Это стиль «Киберы» — самых больших трущоб Кении. Здесь проходит уже вторая Неделя моды, на которой свои творения показывают местные таланты.

Модели гримируются в подсобном помещении. Кто-то своими силами, кто-то — с помощью визажиста. В это время основатель мероприятия 27-летний дизайнер Дэвид Оченг рассказывает, какова его главная цель.

ДЭВИД ОЧЕНГ, основатель мероприятия: В нашей общине много дизайнеров. Единственное, что нам мешает, — это отсутствие возможностей. И именно поэтому мы проводим Неделю моды Киберы. Хотим показать наших дизайнеров миру.

Наряды самых разных стилей порой сделаны из необычных материалов, таких как металлические крышечки.

Оченг отмечает, что жители Кении привыкли покупать одежду в секонд-хендах. Именно это мешает развитию местной индустрии моды.

ДЭВИД ОЧЕНГ: Мы должны сами создавать собственные коллекции и любить одежду, которую производим, делать её экологичной. Нам нужно самим выращивать хлопок. И тогда мы сможем создавать любую одежду, какую только захотим.

Дэвид Оченг появлялся в журнале Vogue. Но он говорит, что его не интересует мода Милана, Парижа и Нью-Йорка, поскольку он черпает вдохновение дома.

ДЭВИД ОЧЕНГ: Я не могу сравнивать наш стиль с тем, что происходит в Нью-Йорке, потому что у нас здесь есть всё, что нам нужно. Мы дизайнеры уличной моды.

В целом представили 11 коллекций. Их выбрали из заявок 376 талантливых кандидатов.

Дата выхода в эфир 19 октября 2023 года.