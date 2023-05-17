WION: телеведущая Марта Стюарт впервые появилась на обложке спортивного журнала в возрасте 81 года

Американская бизнес-леди и телеведущая Марта Стюарт стала самой пожилой моделью, когда-либо появлявшейся на обложке спортивного журнала Sports Illustrated. 81-летняя Стюарт, которая до сих пор занимается бизнесом и ведёт активный образ жизни, впервые украсила обложку ежегодного выпуска этого издания с подборкой модных купальников, передаёт WION.
А сейчас, американская бизнес-леди и телеведущая Марта Стюарт стала самой пожилой моделью, которая когда-либо появлялась на обложке спортивного журнала Sports Illustrated, побив все предыдущие рекорды.
Марта Стюарт, которой сейчас 81 год, стала самой пожилой моделью, украсившей обложку ежегодного выпуска с подборкой купальников, и опередила Мэй Маск, которая позировала для специального выпуска в 2022 году в возрасте 74 лет.
Марта также разместила фотографии на своей странице в Instagram* и написала, что она надеется, что эта обложка вдохновит людей попробовать для себя что-то новое, независимо от того, на каком этапе своей жизни они находятся.
Стюарт основала в 1990-х годах компанию Martha Stewart Living Omnimedia, которая ассоциируется у многих с кулинарией, сферой развлечений и ведением домашнего хозяйства. Она также выпускала различные кулинарные книги, посуду, журналы, полотенца и другие товары.
Кроме того, Стюарт была ведущей многих телевизионных развлекательных программ, а в последние годы у неё было несколько совместных проектов с рэпером Snoop Dogg. И похоже, что в свои 81 Марта пока не собирается сбавлять обороты.
Дата выхода в эфир 16 мая 2023 года.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022 г.
Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ отмечает четвёртый день рождения. Он проведёт ряд мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры, в том числе представит иммерсивную театральную постановку «Сначала было слово» 24 июня.
Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Денис Соколов заявил, что если возникли признаки гипертонического криза, то нужно измерить давление и вызвать скорую помощь.
В Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Врач-невролог АО «Медицина» Екатерина Сивоконева заявила, что спина и шея могут болеть по утрам из-за хронических дегенеративных изменений в позвоночнике, а также на фоне инфекционных заболеваний и эндокринных нарушений.
Академик Российской академии образования Марьяна Безруких заявила, что отдых детей должен быть максимально разнообразным, с высокой двигательной активностью, на свежем воздухе, с интенсивными занятиями для мозга.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Там он примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
Кандидат медицинских наук, врач педиатр-пульмонолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова Марина Терещенко рассказала, что острый бронхиолит — это воспаление мелких бронхов и бронхиол. Он развивается в основном у детей на первом году жизни на фоне ОРВИ.
Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов заявил, что для получения точных результатов измерения артериального давления важно обеспечить спокойную обстановку.
Главный кардиолог Люберецкого района, заведующий кардиологическим отделением Люберецкой областной больницы Михаил Гинзбург рассказал, какие существуют современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.