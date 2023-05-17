WION: телеведущая Марта Стюарт впервые появилась на обложке спортивного журнала в возрасте 81 года

Американская бизнес-леди и телеведущая Марта Стюарт стала самой пожилой моделью, когда-либо появлявшейся на обложке спортивного журнала Sports Illustrated. 81-летняя Стюарт, которая до сих пор занимается бизнесом и ведёт активный образ жизни, впервые украсила обложку ежегодного выпуска этого издания с подборкой модных купальников, передаёт WION.

А сейчас, американская бизнес-леди и телеведущая Марта Стюарт стала самой пожилой моделью, которая когда-либо появлялась на обложке спортивного журнала Sports Illustrated, побив все предыдущие рекорды.



Марта Стюарт, которой сейчас 81 год, стала самой пожилой моделью, украсившей обложку ежегодного выпуска с подборкой купальников, и опередила Мэй Маск, которая позировала для специального выпуска в 2022 году в возрасте 74 лет.



Марта также разместила фотографии на своей странице в Instagram* и написала, что она надеется, что эта обложка вдохновит людей попробовать для себя что-то новое, независимо от того, на каком этапе своей жизни они находятся.



Стюарт основала в 1990-х годах компанию Martha Stewart Living Omnimedia, которая ассоциируется у многих с кулинарией, сферой развлечений и ведением домашнего хозяйства. Она также выпускала различные кулинарные книги, посуду, журналы, полотенца и другие товары.



Кроме того, Стюарт была ведущей многих телевизионных развлекательных программ, а в последние годы у неё было несколько совместных проектов с рэпером Snoop Dogg. И похоже, что в свои 81 Марта пока не собирается сбавлять обороты.



Дата выхода в эфир 16 мая 2023 года.



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