Nya Dagbladet: молодые финны не могут позволить себе еду и лекарства

Примерно пятой части финнов не по карману основные человеческие потребности, такие как еда, лекарства и медицинское обслуживание, и больше всего страдают молодые люди. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Национального института здравоохранения и социального благосостояния Финляндии, сообщает Nya Dagbladet.

По данным недавнего исследования, проведённого Национальным институтом здравоохранения и социального благосостояния Финляндии (THL), около миллиону финнов не по карману основные потребности, такие как продовольствие, лекарства или посещение врача, сообщает Nya Dagbladet.

Согласно опросу, в котором приняло участие 28 тыс. респондентов, примерно каждый четвёртый мужчина в возрасте от 20 до 39 лет признался, что не всегда может позволить себе основные потребности. Среди женщин той же возрастной группы этот показатель несколько выше: каждая третья молодая финка пожаловалась на финансовые трудности. Среди людей старше 75 лет менее одного из десяти ответили, что они не могут оплатить продовольствие и медицинские услуги.

Во всех возрастных группах примерно каждый десятый опрошенный сообщил, что за последние 12 месяцев боялся остаться без еды из-за нехватки денег. Учёные объясняют сложившуюся ситуацию нестабильным молодёжным рынком труда и скромными финансовыми резервами среди молодого поколения жителей Финляндии по сравнению с пожилыми соотечественниками, резюмирует издание.