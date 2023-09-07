France info: каждый третий француз едва сводит концы с концами

Экономическое положение жителей Франции по-прежнему усугубляется: как сообщили в НКО SPF, заработок 18% граждан страны не покрывает в полной мере их расходы, в результате чего им приходится жить в долг, сообщает France info. По информации SPF, значительной части французов не хватает денег на медицинские услуги, обеспечение детей и даже еду, а 34% опрошенных заявляют, что их доходы едва позволяют им сводить концы с концами.

Французская НКО Secours populaire français (SPF) сообщила в среду, что 18% граждан Франции живут в долг, передаёт новостная служба France info.



По словам представителей SPF, очередное социологическое исследование, которое ежегодно проводит по заказу организации исследовательская компания Ipsos, показало, что «финансовое положение французов в этом году продолжает ухудшаться»: 18% респондентов признались, что им не хватает собственных денег на все нужды и они вынуждены занимать. Согласно результатам исследования, нехватка средств касается 31% рабочих, 25% офисных служащих и 24% граждан, не имеющих аттестата о среднем образовании.



34% участников исследования заявляют, что их доходы едва позволяют им сводить концы с концами, говорится в материале France info. Как отмечает корреспондент службы, это на два процентных пункта меньше, чем было в прошлом году. Наконец, 47% опрошенных сообщают, что им удаётся откладывать деньги.



58% респондентов говорят, что, по их ощущениям, они вот-вот окажутся за чертой бедности, пишет сайт France info. Как уточняется в материале службы, в возрастной группе от 35 до 44 лет доля таких людей составила 76%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в 2022-м, среди рабочих она достигла 74%, а среди граждан, имеющих на иждивении как минимум одного ребёнка в возрасте менее 18 лет, — 71%. 38% участников опроса признаются, что уже ощущают себя бедными.



Как подчёркивают в SPF, 45% опрошенных уже приходилось испытывать затруднения с оплатой отдельных медицинских услуг, за которые сложно получить компенсацию от властей, притом что в 2022 году таких респондентов было 39%. Труднее всего приходится домохозяйствам с низким уровнем дохода: в частности, среди граждан с чистым доходом менее €1200 на семью денег на медицинскую помощь не хватает 63% респондентов.



С нехваткой средств на детей (включая сборы в школу, приобретение одежды и обеспечение питания) сталкиваются 46% французов (против 42% в прошлом году), а затруднения с оплатой счетов за электроэнергию испытывают 45% граждан страны (в 2022-м таких было 41%), сообщает France info.



94% участников опроса признаются, что в последние два года стали во время походов за продуктами специально искать акции и скидки, также говорится в материале службы. Согласно результатам исследования, 72% опрошенных перестали покупать мясо, 52% признаются, что теперь едят менее трёх раз в день, а 15% — что регулярно пропускают как минимум один приём пищи.



«Голод становится существенной проблемой», — предупредила генеральный секретарь SPF Анриэтт Стенбер. По её словам, ухудшение экономического положения французов вызывает большое беспокойство и должно стать для правительства вопросом номер один.