Несмотря на то, что пик инфляции позади, цены на овощи и фрукты во Франции поднимаются всё выше, передаёт BFM TV. На этом фоне Ассоциация сельских семей беспокоится о том, что не все семьи могут придерживать рекомендаций ВОЗ, и поэтому призывает властей ввести ежемесячные пособия для бедных домохозяйств.

ТОМА ШНЕЛЛЬ, журналист BFM TV: Стоимость фруктов и овощей поднимается всё выше. Килограмм обычных бананов стоит 2,50 евро — их цена за год подскочила на 30 процентов, килограмм органической круглой клубники — 15,23 евро (выше на 22 процента), килограмм органической моркови подорожал на 35 процентов. В целом стоимость корзины обычных фруктов выросла на 14 процентов, а органических — на 8 процентов. Стоимость корзины обычных овощей выросла на 17 процентов, а органических — на 15 процентов.

На кассовых чеках цены всё выше, и Ассоциация сельских семей беспокоится о том, что сократилось число семей, которые продолжают придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Вы их знаете: пресловутый совет есть пять овощей и фруктов в день. Согласно опросу Исследовательского центра по изучению и наблюдениям за условиями жизни (CREDOC), в 2019 году только 32 процента взрослых и едва ли 10 процентов детей соблюдали эти рекомендации Минздрава.

Директор отдела потребления в Ассоциации сельских семей призывает правительство как можно быстрее заняться этой проблемой. Она предлагает ввести ежемесячные пособия для самых бедных семей в размере около 65 евро. Возможно, властям ещё стоит обратить внимание на наценки, которые ритейлеры устанавливают на фрукты и овощи. Известно, что правительство угрожает тем, кто пользуется инфляцией, потому что теперь больше всего растут цены на продовольствие. Хотя пик инфляции позади, это не означается, что с началом нового учебного года цены на продукты резко снизятся. Это всего лишь говорит о том, что в ближайшие месяцы рост цен замедлится.