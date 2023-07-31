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BFM TV: во Франции продолжают дорожать овощи и фрукты

Материал представлен в переводе ИноТВ
Несмотря на то, что пик инфляции позади, цены на овощи и фрукты во Франции поднимаются всё выше, передаёт BFM TV. На этом фоне Ассоциация сельских семей беспокоится о том, что не все семьи могут придерживать рекомендаций ВОЗ, и поэтому призывает властей ввести ежемесячные пособия для бедных домохозяйств.

ТОМА ШНЕЛЛЬ, журналист BFM TV: Стоимость фруктов и овощей поднимается всё выше. Килограмм обычных бананов стоит 2,50 евро их цена за год подскочила на 30 процентов, килограмм органической круглой клубники 15,23 евро (выше на 22 процента), килограмм органической моркови подорожал на 35 процентов. В целом стоимость корзины обычных фруктов выросла на 14 процентов, а органических на 8 процентов. Стоимость корзины обычных овощей выросла на 17 процентов, а органических на 15 процентов.

На кассовых чеках цены всё выше, и Ассоциация сельских семей беспокоится о том, что сократилось число семей, которые продолжают придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Вы их знаете: пресловутый совет есть пять овощей и фруктов в день. Согласно опросу Исследовательского центра по изучению и наблюдениям за условиями жизни (CREDOC), в 2019 году только 32 процента взрослых и едва ли 10 процентов детей соблюдали эти рекомендации Минздрава.
 
Директор отдела потребления в Ассоциации сельских семей призывает правительство как можно быстрее заняться этой проблемой. Она предлагает ввести ежемесячные пособия для самых бедных семей в размере около 65 евро. Возможно, властям ещё стоит обратить внимание на наценки, которые ритейлеры устанавливают на фрукты и овощи. Известно, что правительство угрожает тем, кто пользуется инфляцией, потому что теперь больше всего растут цены на продовольствие. Хотя пик инфляции позади, это не означается, что с началом нового учебного года цены на продукты резко снизятся. Это всего лишь говорит о том, что в ближайшие месяцы рост цен замедлится.
 
Дата выхода в эфир 30 июля 2023 года.
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BFM TV Франция Европа
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