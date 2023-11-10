ERR: в Эстонии увеличилась доля людей, живущих в абсолютной бедности

Департамент статистики Эстонии сообщил, что в стране увеличилась доля людей, живущих в абсолютной бедности. Как передаёт ERR, по словам ведущего аналитика департамента Эпп Реммельг, за увеличением числа нищих стоит значительный рост цен в 2022 году, ввиду которого прожиточный минимум поднялся выше, чем когда-либо.

В 2022 году в относительной бедности проживало 22,5% и в абсолютной бедности — 3,5% населения Эстонии. Как передаёт ERR, Департамент статистики сообщил, что по сравнению с 2021 годом доля населения, проживающего в относительной бедности, уменьшилась на 0,3 процентных пункта, при этом доля населения, проживающего в условиях абсолютной бедности, увеличилась на 2,1 процентных пункта.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, уровень относительной бедности показывает неравномерность доходов в государстве.

«В относительной бедности в прошлом году проживало около 303 900 человек, что примерно на 3000 человек больше, чем в 2021 году. Месячный нетто-доход этих людей с учётом состава домохозяйства был меньше 756 евро», — сказала Реммельг.

Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким прежде всего среди одиноко проживающих пожилых людей.

«Однако в 2022 году уровень относительной бедности вырос более всего в семьях с детьми, прежде всего среди семей с тремя и более детьми. Это на 4,6 процентных пункта больше, чем в 2021 году», — объяснила аналитик и добавила, что среди одиноко проживающих лиц 65 лет и старше в относительной бедности оказалось 79,1% жителей, что на 2,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

В относительной бедности оказались 34,8% родителей-одиночек и 18,6% семей с тремя и более детьми.

«Вероятно, больше всего на это повлияли выплаты из второй пенсионной ступени в 2021 году. Это увеличило средний доход и снизило уровень относительной бедности среди детей и домохозяйств трудоспособного возраста», — объяснила Реммельг.

Она уточнила, что рост доходов в 2022 году по сравнению с предыдущим годом был меньше, и уровень относительной бедности вырос прежде всего в тех типах домохозяйств, члены которых в предыдущий период забрали больше всего накоплений из пенсионной ступени.

Как отмечает портал, уровень абсолютной бедности показывает, какая часть общества не в состоянии себя содержать.

«В 2022 году в абсолютной бедности проживали около 48 000 человек. В 2021 году таких людей было 18 000, то есть их количество увеличилось в два с половиной раза. Месячный нетто-доход этих людей с учётом состава домохозяйства был меньше 303 евро», — сказала Реммельг.

«За увеличением количества людей, проживающих в абсолютной бедности, стоит значительный рост цен в 2022 году, ввиду которого прожиточный минимум поднялся выше, чем когда-либо: на 30 процентов, то есть с 234 евро до 303 евро. При этом доходы, в том числе различные пособия, в 2022 году в такой степени не выросли», — объяснила аналитик и добавила, что пособия существенно влияют на финансовое положение людей с более низким уровнем доходов.