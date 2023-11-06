Из-за большого числа бездомных британские улицы идут по пути Сан-Франциско и Лос-Анджелеса

Улицы Великобритании заполонили бездомные, поэтому министр внутренних дел Суэлла Браверман решила принять меры, пишет Reuters. По её словам, нельзя допустить, чтобы британские улицы были заняты рядами палаток, мешающих гражданам, а также людьми, которые агрессивно попрошайничают, воруют, принимают наркотики, мусорят и засоряют публичное пространство.

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила в субботу, что предложит новые законы, ограничивающие использование палаток бездомными людьми, отметив, что многие из них рассматривают это как «выбор образа жизни», пишет Reuters.

В сообщении на сайте X Браверман, которая считается возможным будущим лидером правящей Консервативной партии, заявила, что государство всегда будет поддерживать тех, кто действительно не имеет дома.

«Но мы не можем допустить, чтобы наши улицы были заняты рядами палаток, в которых живут люди, многие из которых приехали из-за границы и для которых жизнь на улице — это выбор образа жизни», — подчеркнула она.

Браверман считает, что если правительство не примет меры, то британские города «пойдут по пути таких американских городов, как Сан-Франциско и Лос-Анджелес, где слабая политика привела к росту преступности, употреблению наркотиков и запущенности».

Она отметила, что для людей, которые не хотят спать в ночлежках, есть варианты, и правительство сотрудничает с местными органами власти, чтобы расширить поддержку.

«Что я хочу остановить и что законопослушное большинство хочет, чтобы мы остановили, так это тех, кто причиняет неудобства и страдания другим людям, устанавливая палатки в общественных местах, агрессивно попрошайничая, воруя, принимая наркотики, мусоря и засоряя наши сообщества», — добавила Браверман.

Её раскритиковала заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии Анджела Рейнер, заявившая, что «ночёвки на улице — это не «выбор образа жизни», и обвинившая в росте бездомности 13 лет правления консерваторов.

С критикой в адрес Браверман выступила и благотворительная организация Shelter, занимающаяся проблемами бездомных.

«Давайте проясним: жизнь на улицах — это не «выбор образа жизни», а признак неудачной государственной политики», — заявили в организации.

Новая законодательная программа правительства будет изложена в «Королевской речи» во вторник. В сентябре Браверман призвала к глобальному пересмотру подхода к иммиграции, который, вероятно, станет одним из ключевых вопросов на всеобщих выборах в Великобритании, намеченных на следующий год, сообщает Reuters.