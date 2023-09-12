Das Erste: оснований для надежд мало — положение бездомных в Германии остаётся стабильно плохим

Нет никаких признаков улучшения ситуации с бездомными людьми в Германии, сообщает Das Erste со ссылкой на отчёт Федеральной ассоциации помощи бездомным (BAGW). Более того, эта проблема затрагивает всё больше семей с детьми. Основным препятствием для преодоления бездомности по-прежнему остаётся нехватка доступного жилья — гуманитарные организации призывают правительство действовать.

Согласно ежегодному отчёту Федеральной ассоциации помощи бездомным (BAGW), у немцев, являющихся бездомными или рискующих остаться без жилья, мало оснований для надежд. «Нет никаких признаков улучшения общей ситуации», — заявила председатель ассоциации Сюзанна Хаман 10 октября, во Всемирный день бездомного человека, пишет Das Erste.

По её словам, самой большой проблемой остаётся нехватка доступного жилья. Хаман призвала политиков действовать, «чтобы как можно больше людей не попадали в опасные жизненные ситуации, из которых им порой бывает трудно выбраться».

Немецкий институт прав человека также призвал федеральное правительство активнее, чем раньше, работать над преодолением проблемы бездомности. Национальный план действий, о котором было заявлено в коалиционном соглашении правительства, должен быть «быстро принят» и поддержан всеми заинтересованными сторонами, заявила директор Института Беате Рудольф. В коалиционном соглашении говорится: «Мы ставим перед собой цель ликвидировать бездомность к 2030 году».

По данным BAGW, нехватка жилья также затрагивает всё больше семей. В 2021 году 10,6% бездомных и лиц, рискующих остаться без жилья, проживало в домохозяйствах с детьми. По словам исполнительного директора BAGW Верены Розенке, это «очень тревожный показатель». В 2017 году доля семейных пар с детьми и родителей-одиночек среди обращающихся за помощью составляла 9,2%, а в 2013 году — 7,2%.

Многие бездомные в Германии также не имеют или имеют лишь ограниченный доступ к системе здравоохранения. По данным BAGW, в 2021 году почти шестая часть бездомных не имела медицинской страховки. Ещё 14% имели неопределённый страховой статус, а 4% — лишь ограниченную страховку.

При этом BAGW указывает на то, что организациям по оказанию медицинской помощи для бездомных становится всё труднее находить персонал из-за отсутствия финансирования.

Согласно отчёту, многие люди, потерявшие жильё, временно переезжают жить к друзьям, знакомым или родственникам. Другие остаются жить прямо на улице, передаёт Das Erste.