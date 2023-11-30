Мэр Нарвы: за пределами мэрии большая часть разговоров ведëтся по-русски

Работа в мэрии Нарвы ведётся на эстонском языке, но за порогом ратуши общаться приходится в основном на русском. Как передаёт ERR, об этом рассказал мэр приграничного эстонского города Яан Тоотс. Он отметил, что раз в городе 96% населения — русские, то приходится общаться по-русски.

Работа в мэрии Нарвы ведётся на эстонском языке, но за порогом ратуши общаться приходится в основном по-русски. Как передаёт ERR, об этом рассказал мэр приграничного эстонского города Яан Тоотс.

Тоотс, избранный мэром Нарвы 5 октября, рассказал, что времени на привыкание к новой должности у него практически не было, а рабочие дни зачастую длятся по 12 часов.

Тоотс также сообщил, что языком делопроизводства в Нарвской горуправе является эстонский, но за пределами ратуши большинство бесед ведутся по-русски.

«Ясно, что раз в городе 96 процентов населения — русские, то приходится общаться по-русски», — констатировал Тоотс.

По его словам, в жизни ему пришлось часто практиковать свои навыки русского языка: на работе в Таллинском и Рижском портах, а также в транзитной фирме Transgroup Invest.