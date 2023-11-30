Мэр Нарвы: за пределами мэрии большая часть разговоров ведëтся по-русски

05:38
Экономист Гиринский: с 1 декабря улучшат методику учёта дохода пенсионеров
Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учёта пенсионеров и их доходов.
05:22
В результате пожара в хостеле в Алма-Ате погибли 13 человек
В переоборудованном под хостел помещении в Алма-Ате в результате пожара погибли 13 человек.
05:16
CNN: Израиль может вернуть мирных жителей на север Газы в случае операции на юге
США и Израиль рассматривают возможность возвращения мирных жителей на север сектора Газа в случае начала Тель-Авивом операции на юге анклава.
05:10
Пушков заявил, что Клинтон ушла от американских студентов, как оплёванная
Сенатор Алексей Пушков заявил, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон ушла от пропалестинских активистов в Колумбийском университете, как оплёванная.
05:05
Российские силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА в ЛНР
Средства противовоздушной обороны российской группировки «Запад» огнём ЗРК «Тор» уничтожили пять украинских беспилотников в четырёх районах Луганской Народной Республики.
05:02
ВС России поразили четыре командных пункта ВСУ на краснолиманском направлении
ВКС России и артиллерия поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении.
04:52
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Россия не враг для США
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что США пора признать, что Россия для них не враг.
04:46
WP: палата представителей в ближайшие недели проголосует по импичменту Байдену
Республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену.
04:42
Скончался экс-госсекретарь США Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет.
04:37
Повышенную пенсию в декабре получат 80-летние пенсионеры и инвалиды I группы
С 1 декабря российские пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет, получат повышенную пенсию. Также выплаты повысят пенсионерам, которые оставят трудовую деятельность, и инвалидам I группы.
04:26
Борисов: «Роскосмос» дорожит продолжением контактов с зарубежными партнёрами
Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил в интервью ТАСС, что госкорпорация дорожит продолжением контактов с зарубежными партнёрами.
04:16
Двум жителям ДНР объявили официальные предостережения за попытки контактов с СБУ
УФСБ по ДНР объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум жителям региона за попытки контактировать с украинскими спецслужбами.
04:06
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины.
03:51
Захарова назвала «глупостью русофобов» запрет Болгарией её пролета над страной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрет Софией полёта российского борта, в котором находилась дипломат, над территорией Болгарии является «злобной глупостью русофобов» в руководстве страны.
03:30
Al Jazeera: Израиль освободил шестую группу палестинских заключённых из 30 человек
Израиль освободил шестую группу палестинских заключённых из 30 человек в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС.
03:26
РИА Новости: две атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск» переданы ВМФ России
Две атомные подводные лодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск», переданы Военно-морскому флоту России.
03:07
Минобороны: российские военные уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне проведения СВО
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили первый танк Leopard 1A5 в ходе боя на Купянском направлении.
02:58
Умерла американская актриса из «Секса в большом городе» Френсис Стернхаген
Американская актриса Френсис Стернхаген из сериала «Секс в большом городе» скончалась в возрасте 93 лет в Нью-Йорке.
02:52
Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на президентских выборах в США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году.
02:39
Axios: США заявили Израилю, что операцию на севере Газы нельзя повторить на юге
Президент США Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что меры, которые Тель-Авив предпринял на севере сектора Газа, нельзя повторить в южной части анклава.
02:26
Глава МИД Британии Кэмерон призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Киев два года
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал убедить оружейные компании НАТО повысить производительность для удовлетворения нужд Украины в течение по меньшей мере двух лет.
02:19
Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции ради нерасширения войны
Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции в его экономику в обмен на отказ от расширения конфликта между Израилем и ХАМАС в регионе.
02:04
Росстат: рост цен на дизельное топливо зафиксирован в 58 субъектах России
С 21 по 27 ноября зафиксирован рост цен на дизель в рознице в 58 регионах России.
02:02
Смородская: «Спартак» после отставки Абаскаля начнёт претендовать на медали РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что только после отставки Гильермо Абаскаля «Спартак» может вернуться в борьбу за медали на чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
01:59
Haaretz: главный военный цензор Израиля жалуется на давление со стороны властей
Главный военный цензор Израиля Коби Мандельблит пожаловался, что приближённые премьера страны Биньямина Нетаньяху оказывают на него неоправданное давление, чтобы предотвратить публикацию в СМИ ряда материалов.
01:54
Гафин считает победный матч «Динамо» с «Зенитом» одним из лучших в сезоне
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что футболисты столичной команды выложились на 100 процентов в первом матче 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом».
01:53
Байден оговорился, назвав лидера Китая именем другого китайского политика
Президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика.
01:47
«Известия»: российские пенсионеры в декабре получат пенсии сразу за два месяца
В декабре 2023 года некоторые российские пенсионеры смогут получить две выплаты по старости.
01:41
Пивоваров заявил, что «Динамо» было за другой календарь Кубка России
Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров раскритиковал календарь плей-офф Кубка России по футболу сезона-2023/24.
01:41
Эксперт Анро: Столтенберг готовит союзников по НАТО к нейтралитету Украины
Бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро выразил мнение, что более осторожные формулировки генсека НАТО Йенса Столтенберга об «успехах» Киева означают, что он готовит союзников к идее украинского нейтралитета.
01:33
МИД России: Лавров в Скопье планирует контакты с руководством ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье контакты с руководством организации и представителями государств-участников.
01:30
Любимова: Минкультуры планирует продлить нацпроект «Культура» до 2030 года
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в ведомстве планируют продлить нацпроект «Культура» до 2030 года.
01:25
Гранат: «Зенит» в ответном матче с «Динамо» будет более мотивированным
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат считает, что «Зенит» способен добиться победы и выйти в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.
01:25
Бербок: Германия выделит €11,5 млн в фонд Совета Украина — НАТО
Германия решила выделить дополнительно €11,5 млн в фонд Совета Украина — НАТО.
01:20
Fatto Quotidiano: в Еврокомиссии признали провал антироссийских санкций
Еврокомиссии пришлось признать, что экономика России вырастет по итогам 2023 года, а антироссийские санкции провалились.
01:12
Определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
Стали известны 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
01:10
Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Скопье, где 30 ноября — 1 декабря пройдёт встреча глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
01:04
Захарова: Красный Крест подтвердил передачу ему от ХАМАС двух россиянок
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу ему со стороны ХАМАС двух гражданок России.
01:03
Гол и голевой пас Беллингема принёс «Реалу» волевую победу в ЛЧ над «Наполи»
«Реал» на своём поле обыграл «Наполи» в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.
01:01
«Интер» отыграл три мяча и спас матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Интер» в гостях сыграл вничью с «Бенфикой» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
00:58
«Бавария» сыграла вничью с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов
«Бавария» на своём поле сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
00:57
ЦАХАЛ: группа из 14 освобождённых в секторе Газа заложников передана в Египет
Армия Израиля сообщила, что группа из 14 освобождённых в секторе Газа заложников передана в Египет и направляется на израильскую территорию.
00:54
«Арсенал» разгромил «Ланс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Арсенал» на своём поле нанёс разгромное поражение «Лансу» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
00:52
«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
«Реал Сосьедад» на своём поле сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
00:51
«Известия»: использование «Госуслуг» вместо паспорта протестируют в 2024 году
Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин рассказал «Известиям», что в 2024 году планируется провести пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта.
00:44
Рофаль считает, что Царукян должен победить Дариуша
Артём Рофаль, представляющий команду Александра Шлеменко, считает российского бойца Армана Царукяна фаворитом поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Бенеилом Дариушем.
00:43
Politico: военные США в Красном море сбили БПЛА иранского производства из Йемена
Корабль ВМС США сбил в Красном море беспилотник, предположительно, иранского производства, запущенный с территории Йемена.
00:39
BreakThrough News: пропалестинские активисты сорвали лекцию Хиллари Клинтон
Пропалестинские активисты сорвали лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, скандируя обвинения в геноциде.
00:35
Приложения Почта Банка и банка «Русский Стандарт» пропали из Google Play
Мобильные приложения Почта Банка и банка «Русский Стандарт», которые в начале ноября подпали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play.
00:29
«СТРАНА.ua»: в Днепропетровской области слышны взрывы
Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Днепропетровской области.