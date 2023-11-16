Bloomberg: на пост генсека НАТО претендует оскандалившаяся лидер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что претендует на то, чтобы занять пост уходящего Йенса Столтенберга, пишет Bloomberg. Она соответствует ряду пожеланий стран — членов НАТО к новому генсеку. Но при этом в Эстонии отношение к Каллас изменилось в худшую сторону после того, как вскрылось, что её муж сотрудничал с Россией, пока она яростно критиковала Москву.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о своих амбициях занять высший пост в НАТО, пишет Bloomberg. На вопрос, будет ли она заинтересована в том, чтобы стать преемником генерального секретаря Йенса Столтенберга, который будет находиться в должности до октября следующего года, эстонский лидер дала недвусмысленный ответ.

«Да», — сказала Каллас. Члены альянса хотели бы видеть на этом посту женщину из нового государства-члена, которое расходует на свою оборону более 2% ВВП, напомнила она. И она как раз соответствует всем этим требованиям.

Каллас известна тем, что выступает резко против России и Владимира Путина, а также поддерживает военные усилия Украины. Она не раз заявляла, что Украина может выиграть войну.

Но геополитические амбиции Каллас противоречат внутриполитической ситуации в Эстонии, где её призывают уйти в отставку из-за скандала, связанного с деловой деятельностью её мужа в России. В августе выяснилось, что логистическая компания её мужа осуществляла поставки клиенту в России, хотя она сама призывала прекратить всю торговлю с Москвой.

Каллас утверждала, что она не знала об этой деятельности, а её супруг продал свою долю в бизнесе. Но это разоблачение вызвало обвинения в лицемерии, которые посыпались со всех сторон. В итоге и её партия стала проседать по опросам общественного мнения.

Каллас встретилась в Вашингтоне с американскими чиновниками, в том числе с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы договориться о продолжении помощи Киеву, которая начинает ослабевать. Её визит совпал с принятием в палате представителей законопроекта о финансировании, который не включает помощь Украине.

У Каллас есть преимущество в заявке, поскольку и вправду после того, как во главе НАТО сменились 13 мужчин, многие государства-члены хотели бы видеть там женщину. Но на эту должность претендует и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Сама Каллас высмеяла Рютте за то, что он мужчина, и за то, что Нидерланды не тратят достаточных средств на оборону: «Так что логично, что это Марк Рютте».

Однако некоторые союзники по НАТО считают, что кандидаты из стран Прибалтики слишком воинственно настроены по отношению к России и что единогласную поддержку Каллас получить не сможет, пишет Bloomberg.