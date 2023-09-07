ERR: две трети эстонцев считают, что Кая Каллас должна подать в отставку

13:33
Цифровой аналог ГАС «Выборы» будет работать на президентских выборах в России
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что на выборах президента страны будет работать цифровой аналог ГАС «Выборы».
13:32
В столице анонсировали приём заявок на получение знака отличия «Волонтёр Москвы»
В столице анонсировали приём заявок на получение знака отличия «Волонтёр Москвы». Он продлится до 1 октября.
13:31
Hürriyet: Турция продолжает диалог с Россией по возобновлению зерновой сделки
Турция продолжает диалог с Россией по возобновлению зерновой сделки, а также надеется на продолжение этой инициативы.
13:31
Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО
Вооружённые силы Украины выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в Донецкой Народной Республике.
13:28
МВД возбудило дело по факту наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.
13:24
Экс-советник Соскин: Зеленский не в состоянии защитить инфраструктуру Одессы
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии защитить инфраструктуру Одессы.
13:23
Депутат Толстой усомнился в целесообразности членства России в ЮНЕСКО
Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой поставил под сомнение целесообразность членства России в ЮНЕСКО, после того как организация подвергла критике закон, позволяющий вести ограниченную вырубку лесов около Байкала.
13:22
Агент Изидора подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом»
Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил, что его клиент может подписать контракт с «Зенитом».
13:21
СК России выявил новые факты жестокого отношения командиров ВСУ к своим подчинённым
Следователи СК России в ходе допросов пленных солдат ВСУ выявили новые факты преступного обращения командиров украинской армии со своими военнослужащими. В частности, как сообщают в ведомстве, им угрожали расстрелом в случае оставления боевых позиций.
13:21
Мурашко заявил об активном выпуске онкопрепаратов российскими компаниями
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что отечественные фармпроизводители активно включились в работу по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний.
13:20
Свищёв: важно, чтобы допущенные спортсмены участвовали в Олимпиаде
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв
13:19
На Украине военнообязанным женщинам ограничат выезд за границу
На Украине женщинам, которые с 1 октября встанут на воинский учёт, ограничат выезд за границу. Об этом заявил представитель президента Украины в Верховной раде Фёдор Вениславский.
13:17
Мосгорсуд сократил на месяц срок бывшему схиигумену Сергию
Мосгорсуд снизил на месяц срок заключения бывшему схиигумену Сергию за экстремизм, склонение к суициду и другие преступления.
13:16
Песков назвал незаконным изъятие в США имущества российских граждан
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что изъятие в Соединённых Штатах имущества российских граждан является абсолютно незаконным.
13:15
Свищёв: то, что творится с допуском российских спортсменов, — полнейшее беззаконие
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
13:15
Песков заявил о намерении Москвы развивать отношения с Пхеньяном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран.
13:14
«Матч ТВ»: нападающий «Локомотива» Изидор выбирает между тремя российскими клубами
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор близок к тому, чтобы подписать контракт с другим российским клубом.
13:08
На Украине производителя стекла Şişecam внесли в список «спонсоров войны»
Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло турецкого производителя продукции из стекла Şişecam Group в список «международных спонсоров войны».
13:06
С начала 2023 года приложением «Моя Москва» стали пользоваться чаще на 16%
С начала 2023 года приложением «Моя Москва» стали пользоваться на 16% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Этот показатель в текущем году составил 15 млн обращений.
13:00
Медведев не видит смысла в остановке US Open из-за жары
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о тяжёлых погодных условиях на Открытом чемпионате США (US Open) 2023 года.
12:55
Песков: россияне ущемляются в правах отстаивать свои интересы в зарубежных судах
Граждане России ущемляются в правах при отстаивании своих интересов в зарубежных судах.
12:55
Путин повысил до генерал-полковника командующего группировкой «Центр» Мордвичева
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении командующему в зоне СВО группировкой «Центр» Андрею Мордвичеву звания генерал-полковника.
12:53
Расстрелявший трёх мирных жителей нацгвардеец Украины приговорён к 26 годам тюрьмы
Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии военнослужащего Нацгвардии Украины Константина Сычака за убийство трёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
12:52
L'Équipe: Мбаппе отказался от €100 млн ради возвращения в состав ПСЖ
Стали известны условия возвращения нападающего Килиана Мбаппе в состав «Пари Сен-Жермен».
12:49
В Москве идёт реорганизация 18 участков в рамках программы КРТ
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице инвесторы реализуют 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ).
12:49
Памфилова: более 200 наблюдателей за ДЭГ назначено в этом году
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на выборах в этом году назначено более 200 наблюдателей за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).
12:48
ФСБ задержала вывозивших компоненты для военной авиации ВСУ в Европу
В ЦОС ФСБ заявили, что спецслужба выявила и задержала группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевой авиации, в том числе для нужд ВСУ.
12:47
«Чемпионат»: Дзагоев может перейти в греческий «ПАС Ламия 1964»
Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев близок к переходу в греческий «ПАС Ламия 1964».
12:44
Минцифры запустило портал «Я в России» для жителей новых российских регионов
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство запустило портал «Я в России» для жителей новых российских регионов.
12:43
Военная хроника опубликовала спутниковые снимки с участка Работино — Вербовое
Военная хроника показала спутниковые снимки участка Работино — Вербовое в Запорожской области.
12:42
Politico: разведка Украины отчиталась перед Вашингтоном о ходе контрнаступления
Представители украинской разведки в закрытом режиме провели брифинг для членов комитета американского сената по разведке.
12:40
«Русская Медиагруппа» примет участие в ВЭФ-2023
«Русская Медиагруппа» в третий раз примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в рамках направления Creative & Business.
12:39
Песков заявил, что Москва продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку.
12:39
Песков: ответственность за передачу ВСУ снарядов с ураном лежит на США
Ответственность за передачу армии Украины боеприпасов с обеднённым ураном будет лежать на американском руководстве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:37
Футболистка сборной Молдавии Мицул погибла в горах в возрасте 26 лет
Футболистка сборной Молдавии Виолета Мицул погибла в результате несчастного случая в Исландии.
12:36
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины.
12:35
Смольский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи
Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем мужского спринта на 10 км на лыжероллерах в рамках Кубка Содружества в Сочи.
12:28
Песков: выступление Путина на саммите G20 по видеосвязи не планируется
Выступление российского лидера Владимира Путина на саммите G20 по видеосвязи не планируется.
12:27
В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ подготовили программу ко Дню города 8—10 сентября
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин заявил, что в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ подготовили развлекательную программу ко Дню города с 8 по 10 сентября.
12:27
Песков: Путин проголосует онлайн на выборах мэра Москвы
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах мэра Москвы онлайн.
12:26
Московской центр композитов передал свою продукцию для ремонта дома в Норильске
Столичное предприятие по производству композитов передало инновационные материалы собственного производства для реконструкции жилого дома в Норильске.
12:25
Памфилова заявила о правильности применения многодневной формы голосования
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что правильность решения о применении многодневной формы голосования доказала сама жизнь.
12:23
Рогов: Украина семь раз ложно заявляла о взятии Работина
Украина как минимум семь раз ложно заявляла о взятии села Работино в Запорожской области, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
12:23
Министр энергетики Молдавии: «Газпром» проиграет дело о погашении долга в суде
«Газпром» проиграет в суде дело о погашении долга, где бы оно ни рассматривалось.
12:23
Фастовский: «Сибирь-Арена» войдёт в топ-5 стадионов КХЛ
Гендиректор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский высказался о новой ледовой арене команды.
12:19
Психолог Екушевская: подростки могут развивать важные навыки за счёт подработок
Психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская перечислила плюсы ситуации, когда подростки начинают трудовую деятельность.
12:18
На площадке МУФ в «Лужниках» 8 сентября состоится забег официантов с подносами
На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» 8 сентября состоится забег официантов с подносами.
12:17
Рогов заявил об ударе по скоплению наёмников ВСУ в Запорожской области
Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по скоплению иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
12:16
Лодочная станция «Алые паруса» на ВДНХ будет работать до конца сентября
Лодочная станция «Алые паруса» на ВДНХ продолжит свою работу до конца сентября при условии благоприятной погоды.
12:14
ВВС США не получат обновлённые истребители F-35 до апреля 2024 года
Военно-воздушные силы (ВВС) США не получат раньше апреля следующего года обновлённые истребители F-35.