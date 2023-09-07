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ERR: две трети эстонцев считают, что Кая Каллас должна подать в отставку

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно результатам опроса, 67% жителей Эстонии поддерживают отставку Каи Каллас с поста премьер-министра. Как передаёт ERR, также 72% участников опроса сочли, что скандал со связанным с Россией бизнесом мужа Каллас нанёс ущерб международной репутации Эстонии.
ERR: две трети эстонцев считают, что Кая Каллас должна подать в отставку
AP
По данным опроса, проведённого социологической службой Norstat, отставку Каи Каллас с поста премьер-министра поддерживают 67% жителей Эстонии. Как передаёт ERR, такое количество респондентов ответили «да» или «скорее да» на вопрос «Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?».
 
27% ответили «нет» или «скорее нет», ещё 6% затруднились с ответом.
 
По сравнению с аналогичным опросом, проведённым на прошлой неделе, настроение общества практически не изменилось: тогда за отставку премьер-министра высказались 66% респондентов. В опросе, проведённом 25 августа, отставку Каллас поддерживали 57% респондентов.
 
Кроме того, 72% участников опроса сочли, что скандал со связанным с Россией бизнесом мужа Каи Каллас нанёс ущерб международной репутации Эстонии.
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ERR Эстония Европа
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