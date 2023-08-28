ERR: эстонскому премьеру не удалось замять скандал вокруг российского бизнеса мужа

Политолог Пеэтер Тайм уверен, что скандал вокруг эстонского премьера Каи Каллас не затухнет. Как передаёт ERR, по словам эксперта, ухудшает ситуацию первые данные Каллас разъяснения, или «отмазки», когда она постаралась убедить общественность в том, что не знает, чем занимается её муж

Скандал вокруг эстонского премьера Каи Каллас не затухнет. Как передаёт ERR, такое мнение высказал политолог Пеэтер Тайм.

«Странно наблюдать за поведением премьер-министра, потому что по всем правилам цивилизованной европейской страны и политической культуры после такого скандала она должна была бы сразу посыпать голову пеплом и сказать, что уходит. А противостоять этому, по-моему, очень нелицеприятно, — отметил Тайм. — Как вариант, она могла бы признать свою ошибку подать заявление об отставке, а парламентское большинство дало бы ей мандат, но мы этого не видим».

По словам политолога, ухудшает ситуацию первые данные Каей Каллас разъяснения, или «отмазки».

«Когда она постаралась убедить общественность в том, что не знает, чем занимается её муж», — добавил он

«Это очень нелицеприятная история, учитывая, что Кая Каллас была одной из самых ярых в Европе политиков, протестующих против любых сделок с Россией. Ей припоминают историю с государственной железнодорожной компанией Operail, которая в декабре хотела возить российский никель, не попадающий под санкции. Каллас тогда дала очень чёткий сигнал – не должно быть никаких дел с Россией, не важно, речь идёт о санкционных товарах или нет. Это и есть суть скандала», — пояснил он.

Ранее портал ERR писал, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу Каи Каллас Арво Халлику, продолжала вести бизнес с Россией, несмотря на критику правительства в адрес компаний, ведущих предпринимательскую деятельность с Москвой.