ERR: Каллас «вежливо указала» президенту Эстонии, что останется на посту премьера

13:18
Кулеба встретился с Блинкеном в Киеве
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве.
13:17
Агент: Вагнер никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА, как Фернандес
Агент бывшего нападающего московского ЦСКА Вагнера Лава оценил поведение защитника санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандеса в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:16
Сенатор Шейкин рассказал об инициативах по регулированию СИМ
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин заявил о разработке законопроекта с изменениями в КоАП, которые связаны с вопросами регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В осеннюю сессию документ планируется внести в Госдуму.
13:16
Путин анонсировал обсуждение мастер-планов ряда городов ДФО на ВЭФ-2023
На Восточном экономическом форуме обсудят мастер-планы городов Дальневосточного федерального округа, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов — Анадыря, Магадана и Якутска.
13:12
Соболев стал лучшим игроком «Спартака» в августе
Московский «Спартак» объявил имя лучшего футболиста команды по итогам августа.
13:11
Инфекционист: вакцинация остаётся эффективным способом профилактики COVID-19
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.
13:10
Алаудинов заявил, что для российского вооружения нет неуязвимых танков
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что для современного российского противотанкового оружия не существует западных танков, которые нельзя было бы подбить.
13:09
Рогов: в Одесской области уничтожили цех по производству морских дронов
Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении цеха по производству морских дронов в Одесской области.
13:08
Мирная жительница получила ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.
13:07
Тарпищев считает поведение Медведева на корте частью образа
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о поведении российского теннисиста Даниила Медведева на корте.
13:04
США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
Соединённые Штаты запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в рамках испытания. Об этом заявили представители калифорнийской военно-воздушной базы Ванденберг.
13:04
Песков: американская помощь Украине не повлияет на ход спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская помощь Украине не повлияет на ход спецоперации.
13:03
Минсельхоз: выдачу льготной сельской ипотеки могут возобновить с 2024 года
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что выдачу льготной сельской ипотеки могут возобновить с 2024 года.
12:56
На Украине заявили, что ТЭС готовы к зиме только на 30%
Украинские ТЭС готовы к зиме только на 30%, заявила советница министра энергетики страны Елена Зеркаль.
12:56
Express: Польша укреплением обороны на границе посылает сигнал России
Польша послала сигнал российским властям, усилив оборону на границе с Россией.
12:55
Васильев призвал Исинбаеву озвучить позицию россиян в комиссии спортсменов МОК
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева может озвучить позицию российских спортсменов, находясь в комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК).
12:51
Индийская гимнастка Гарикипати заявила, что ощутила чувство дома в России
Гимнастка из Индии Анания Гарикипати рассказала о своём первом приезде в Россию.
12:51
Тарасова: Тутберидзе смогла бы сделать Грассля лучше, но мало проработали вместе
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уходе итальянского фигуриста Даниэля Грассля из команды Этери Тутберидзе.
12:48
В Кремле напомнили Великобритании, что де-юре ЧВК «Вагнер» не существует
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на планы Великобритании объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией напомнил Лондону, что де-юре компании не существует.
12:48
Премьер Молдавии заявил о нежелании оплачивать «несуществующие» долги «Газпрому»
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о нежелании оплачивать «несуществующие» долги перед «Газпромом».
12:44
Тони Надаль: Рафаэль победил бы Медведева, а Дель Потро — Рублёва
Дядя экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля Тони сравнил уровень нынешних лидеров с лучшими теннисистами прошлых лет.
12:43
В Кремле отметили активность бойцов СВО, баллотирующихся в органы власти
Гражданская активность бойцов СВО, которые баллотируются в органы власти, заслуживает высокой оценки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:42
ВС России нанесли огневое поражение силам танковой бригады ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли огневое поражение силам танковой бригады ВСУ в районе Артёмовска.
12:41
Индийская гимнастка Гарикипати назвала печальным отстранение россиян от турниров
Гимнастка из Индии Анания Гарикипати назвала печальным отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
12:39
Путин 6 сентября встретится с главой Минприроды Козловым
Президент России Владимир Путин в среду, 6 сентября, встретится с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым.
12:37
Акции «Манчестер Юнайтед» упали на 21% после заявления Глейзер
Акции английского клуба «Манчестер Юнайтед» резко упали после новостей о том, что семья Глейзер отказалась от идеи его продажи.
12:37
Песков заявил о настороженности России из-за военных учений Армении и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планирующиеся учения армянских и американских военных вызывают настороженность.
12:34
Рогов заявил, что военных наградят за уничтожение британского Challenger 2
Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российских военных, которые уничтожили первый танк ВСУ Challenger 2 британского производства, наградят.
12:34
Новак: определение маршрута «Силы Сибири — 2» находится на завершающей стадии
Определение маршрута газопровода «Сила Сибири — 2» в Китай находится на завершающей стадии.
12:31
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Путиным ситуацию вокруг БРИКС
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию вокруг БРИКС.
12:30
Форвард «Балтики» Энрикес назвал РПЛ лучшей футбольной лигой, в которой он играл
Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
12:28
Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
12:27
МО России: изменений в тактическом положении ВС на Запорожском направлении нет
В Минобороны России сообщили об отсутствии изменений в тактическом положении российских войск на Запорожском направлении.
12:26
ВС России улучшили тактическое положение в районе Свердловки в ЛНР
В Минобороны России заявили, что российские войска улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Свердловка в ЛНР.
12:23
МО: ВКС России ночью нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
ВКС России ночью нанесли высокоточный удар по базе подготовки диверсионных групп украинской армии.
12:23
В Ярославской области разгласивший гостайну приговорён к условному лишению свободы
Суд приговорил бывшего сотрудника оборонного предприятия в Ярославской области к полутора годам лишения свободы условно за разглашение государственной тайны.
12:21
Захарова сравнила готовность Праги помочь Киеву с выборами с ситуацией 2004 года
Заявления МИД Чехии о содействии в организации выборов на Украине 2024 года напоминают ситуацию 2004 года.
12:20
Transfermarkt: «Челси» обошёл «Аль-Хиляль» и ПСЖ по летним тратам на новичков
Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список клубов, которые больше всех потратились в летнее трансферное окно.
12:18
Агент Масоэро назвал Юрана и Орещука одной большой мафией
Рикардо Алонсо Баррера, агент бывшего игрока «Пари НН» Лукаса Масоэро, высказался об уходе своего клиента из клуба.
12:18
Патрушев: в России уже собрали 112 млн тонн зерна
Сбор зерновых в России уже составил 112 млн т, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
12:14
Нарышкин сообщил о редких, но регулярных консультациях с ЦРУ США
Консультации между Службой внешней разведки России и ЦРУ США редкие, но регулярные, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
12:11
Фетисов заявил, что в отношениях с IIHF надо исходить из интересов России
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение касательно санкций, наложенных Международной федерацией хоккея (IIHF) на ЦСКА и голкипера Ивана Федотова.
12:08
Мирзов — о переходе в «Нефтчи»: понял, что хочу попробовать себя за границей
Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов прокомментировал свой переход в азербайджанский клуб.
12:08
Экономист Суверов объяснил рост курса доллара до 98 рублей
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT рассказал, чем вызван рост курса доллара до 98 рублей.
12:07
Нарышкин: Запад неверно оценил потенциал России и не нанёс ей военное поражение
Запад просчитался в своих желаниях нанести военное поражение России, потому что неверно оценил её потенциал.
12:05
Нарышкин: США остаются самым опасным и непримиримым оппонентом России
Глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что США остаются самым опасным и непримиримым оппонентом России.
12:05
Специалист Баушева рассказала о симптомах выгорания на работе и его профилактике
Бизнес-консультант, эксперт в сфере личностного роста Надежда Баушева рассказала о симптомах выгорания на работе и его профилактике.
12:02
RT: троих спонсоров ФБК задержали за финансирование экстремистской деятельности
Трое спонсоров запрещённого в России ФБК* задержаны за финансирование экстремистской деятельности, рассказал RT источник в правоохранительных органах.
11:57
Против иноагента Прокопьевой возбудили дело о дискредитации ВС России
В пресс-службе Псковского городского суда заявили, что против иноагента Светланы Прокопьевой* было возбуждено дело по статье о дискредитации Вооружённых сил России.
11:56
Минсельхоз: Россия с начала года экспортировала продукции АПК на $28 млрд
Россия с начала 2023 года экспортировала продукции АПК на $28 млрд, сообщил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев.