El País: после скандала с российскими бизнес-связями мужа эстонская «железная леди» пытается удержаться за власть

Эстонский премьер Кая Каллас, «новая железная леди Европы», оказалась на грани отставки из-за скандала, касающегося бизнес-связей её мужа с Россией, пишет El País. Но несмотря на мнение 67% эстонцев, считающих, что она должна уйти в отставку, Каллас предпринимает попытки остаться у власти.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, «эстонский бич против Путина», оказалась в подвешенном состоянии из-за связей её мужа с Россией, пишет El País.



«Новая железная леди Европы», как её прозвали некоторые международные СМИ, стала одним из самых громких голосов в ЕС и НАТО в защиту поставок оружия Киеву, ужесточения экономических санкций против России и даже запрета въезда российских туристов в Евросоюз.



Она даже позволяла себе публично читать нотации таким европейским лидерам, как президент Франции Эммануэль Макрон, за общение по телефону с российским лидером.



Однако в конце августа появилось журналистское расследование бизнес-связей её мужа. Эти разоблачения стали потрясением для правящей коалиции Эстонии.



Каллас, чья Партия реформ выиграла выборы в марте этого года и правит вместе с социал-демократами и либералами из Eesti 200, была вынуждена предстать перед парламентом, чтобы дать объяснения.



Прошло уже две недели после того, как разразился скандал, однако, несмотря на появившиеся в прессе новые подробности, Каллас продолжает цепляться за свою должность. Эстонский премьер утверждает, что о деловых связях своего супруга с Россией она узнала из прессы.



В результате скандала рейтинг Каллас «ушёл в пике», отмечается в статье. Согласно свежему опросу, 67% эстонцев считают, что она должна уйти в отставку. К этому шагу уже призвал президент Эстонии Алар Карис, назвав сложившуюся ситуацию «вопросом этики и морали».