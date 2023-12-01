СТРАНА: украинские водители фур уверены, что блокаду границы организовала Варшава

Журналисты «СТРАНЫ.ua» поговорили с украинскими водителями, которые застряли на польско-украинской границе и находятся там уже больше недели. Они рассказали, что в туалет и за продуктами приходится ходить в ближайшие сёла. Кроме того, были зафиксированы случаи мародёрства бензина. Водители уверены, что блокада границы была организована не перевозчиками, а польским правительством.

Журналисты «СТРАНЫ.ua» поговорили с украинскими водителями, которые застряли на польско-украинской границе и находятся там уже больше недели. По словам украинских водителей, они уверены, что блокада границы была организована не перевозчиками, а польским правительством.

«Всё началось ещё месяца три назад, когда польская таможня начала уменьшать свою пропускную способность. Раньше поляки за сутки могли пропустить до 600 фур. Тогда мы в очереди стояли максимум 2-3 дня, но потом они начали уменьшать количество грузовиков, которые пропускали; соответственно, начала увеличиваться очередь и водители могли ждать по 10-12 дней», — рассказывает водитель грузовика Александр. Мужчина возит грузы в Польшу уже более четырёх лет.

По словам Александра, он стоит в очереди, чтобы выехать из Польши, уже восемь дней и, по его подсчётам, стоять ему придётся ещё дней 6-7. Мужчина рассказывает, как организован процесс прохождения границы.

«На пограничный пункт вызывают группами, в каждой группе по 7-8 фур. Ежедневно пропускают около восьми групп. Бывают дни, когда больше, но бывает, когда и меньше. В среднем каждый час пропускают около трёх фур. Восемь дней назад, когда я приехал на таможню и взял талон на очередь, границу проходила группа под номером 98, я был в 198-й группе. На сегодняшний день очередь дошла до 156-й группы», — рассказывает Александр.

Александр говорит, что сами поляки привозят украинским водителям горячую еду, булочки и воду.

«В туалет и за продуктами ходим в ближайшие сёла, в моем случае это около трёх километров. Душ принять негде. Есть водители, которые едут в ближайшие города, где есть гостиницы, и живут в них, но таких немного: гостиницы-то недешёвые и за машиной нужно следить», — говорит Александр.

Другой водитель, по имени Владимир, рассказывает, что уже были зафиксированы случаи мародёрства бензина.

«Воруют солярку. Это происходит постоянно даже на платных стоянках, поэтому водители объединяются в группы и дежурят возле своих машин в то время, пока другие отдыхают», — рассказывает Владимир.

По словам мужчины, среди украинских водителей были те, кто предлагал устроить свою блокаду и начать перекрывать дороги, но таких оказалось немного.

«Причин несколько. Первая — заблокировав дороги, мы заблокируем и проезд гуманитарных грузов, которые везут на Украину. Второе — если поляки проводят свой протест законно, то мы будем закон нарушать. Многие не хотят это делать: можно получить штраф или вообще запрет на въезд в страну, тогда я могу остаться без работы», — говорит Владимир.

Мужчина рассказывает, что стоит в блокаде уже 12 дней и стоять ему осталось ещё дня два.

«Я больше десяти лет работаю дальнобойщиком, мне приходилось и дольше стоять, я как-то раз ждал выгрузку 21 день, но там хотя бы душ был и это было лето. А здесь я стою у дороги на автобане. Вокруг только лес. За продуктами ходим по несколько километров, в туалет точно так же. За это время мне удалось только один раз помыться», —рассказывает Владимир.