Radio ZET: большинство поляков поддерживает протест отечественных перевозчиков

Протесту польских перевозчиков на границе с Украиной, который длится уже четвёртую неделю, оказывает поддержку 66,3% поляков. Занятно то, что эта группа не придерживается конкретных политических взглядов и не выступает приверженцем конкретной партии — голоса распределились поровну, пишет Radio Zet.
Подавляющее большинство — 66,3% — поляков поддерживают протест отечественных перевозчиков на границе с Украиной, сообщает Radio Zet. Одновременно, согласно опросу IBRiS, проведённому специально для радиостанции, каждому седьмому респонденту эта забастовка не нравится. В опросе содержался следующий вопрос: «Как вы относитесь к протесту польских перевозчиков на границе против упрощения формальностей для транспортных компаний с Украины?».
Опрос проводился 24—25 ноября 2023 года при помощи метода CATI на репрезентативной общенациональной выборке в 1067 человек. Респонденты ответили следующим образом: однозначно поддерживаю — 45,3%, скорее поддерживаю — 21%, не особо поддерживаю — 8,8%, точно не поддерживаю —5,6%, не знаю/ сложно сказать —19,4%.
Radio Zet обращает внимание на занятное распределение голосов по политическим предпочтениям — получилось практически поровну. Решительным образом поддерживают протест 42% сторонников социал-консервативного лагеря и 40% избирателей либерально-демократического лагеря. Среди остальных, то есть приверженцев партии «Конфедерация» и других, «однозначно поддерживаю» сказали 56%.
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