RP: польских дальнобойщиков на Украине поливают помоями и поджигают им фуры

Протесты перевозчиков на польско-украинской границе начались 6 ноября, и конца им не видно. Напротив, со среды они затронут также пропускной пункт в Медике, сообщает журналист Роберт Пшибыльский. В издании Rzeczpospolita он рассказывает, что число нападений на польских водителей и их фуры на Украине выросло, а украинские интернет-пользователи буквально поливают их помоями в сети.

Патовая ситуация на польско-украинских пропускных пунктах разрешится не скоро, в этом нет никаких сомнений. Более того, не исключено, что работа всей границы с Украиной просто-напросто остановится, ведь перевозчики с обеих сторон блокады борются за выживание, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Роберт Пшибыльский.

Он напоминает, что протесты начались в понедельник 6 ноября на погранпереходах в Гребенне, Дорохуске и Корчовой, а со среды польские перевозчики объявят акцию протеста на переходе в Медике. На настоящий момент протестующие пропускают каждый час по четыре машины в обоих направлениях. Транспортные средства, перевозящие свежие продукты, а также гуманитарный и военный транспорт, проезжают на регулярной основе. «Курица, бананы и цветы едут на Украину без очереди. Мы не намерены морить их голодом», — объясняет один из анонимных протестующих. «Да, я закрываю лицо, потому что протест закончится и мне придётся снова ехать на Украину», — добавляет он. Водитель явно боится угроз.

Пшибыльский напоминает, что одну из польских фур в очереди отправления на Украину забросали камнями — в итоге разбили фары и стёкла, более того, украли аккумуляторы. Также стало известно о поджоге прицепа с польскими номерами, а в интернете польских забастовщиков постоянно поливают волной помоев. «Тамошние службы относятся к нам как к банкоматам, а в Польше мы теряем рынок. Как мы можем конкурировать с украинскими компаниями, если водителю приходится платить 2500 евро, а украинские компании платят 700 евро?» — задаётся вопросом другой протестующий предприниматель.

Автор рассказывает, что украинская конкуренция сильно бьёт не только по польским компаниям. К примеру, словацкие перевозчики в качестве предупреждения закрыли на час доступ к терминалу под Ужгородом. Они также планируют на этой неделе ввести круглосуточную блокаду.

По оценкам властей Киева, польские протестующие заблокировали 2900 украинских фур. «В очереди стоят автомобили польских, украинских и других предпринимателей. Мы никому не даём поблажки и никого не притесняем, в отличие от украинских властей, которые исключили польские машины из конкуренции», — говорит предприниматель из Люблинского воеводства. В качестве примера притеснений со стороны государства он приводит действующую на Украине электронную очередь. «Мои водители регулярно получают информацию о продлении даты пересечения границы. В результате мои машины ждут выезда с Украины более десяти дней, даже когда я вёз туда гуманитарную помощь», — негодует он.

Предприниматель объясняет, что в последний момент в электронном списке между его машинами каким-то образом появляются украинские автомобили. Украинские водители сами признают, что ждут всего несколько дней, чтобы покинуть границу Украины. Всё указывает на то, что цена за занятие хорошего места в списке составляет €500. Украинские власти признают, что в электронной очереди были зафиксированы случаи нарушений, и они пообещали задержать ответственных и усовершенствовать систему.