СТРАНА: польские перевозчики продолжают блокировать движение украинских грузовиков

Польские перевозчики продолжают блокировать движение грузовиков на трёх пунктах пропуска с Украины. Как пишет «СТРАНА.ua», очереди дальнобойщиков растянулись до 60 км. В Госпогранслужбе Украины отметили, что поляки пропускают по одному или несколько грузовиков раз в час.

Польские перевозчики продолжают блокировать движение грузовиков на трёх пунктах пропуска с Украины. Как пишет «СТРАНА,ua», в направлении Ягодина, Краковца и Равы Русской в Польше стоят около 2500 грузовых автомобилей. Остальные действующие пункты не могут пропустить такое количество фур.

«Поляки пропускают по одному или несколько грузовиков раз в час. Например, таким образом через пункт пропуска «Ягодин» в сутки границу пересекало около 1200—1300 грузовиков в обе стороны. По направлению пунктов пропуска «Краковец» и «Рава Русская» — это примерно по 600 транспортных средств, а иногда больше в обе стороны», — отмечает представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Он добавил, что блокада вредит не только Украине, но и Польше, потому что «интенсивность движения обеспечивает экономику обеих стран».

Как напоминает издание, польские автоперевозчики заблокировали пропускные пункты на украинско-польской границе, требуя вернуть разрешения на международные автоперевозки для украинских водителей фур, отменённые с началом российской спецоперации. Очереди дальнобойщиков на границе с Польшей растянулись до 60 км.