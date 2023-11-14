Hufvudstadsbladet: Финляндия рассматривает возможность закрытия КПП на границе с Россией

Финляндия намерена закрыть КПП на границе с Россией, передаёт издание Hufvudstadsbladet со ссылкой на главу МВД страны Мари Рантанен. По словам министра, такое решение может быть принято из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, которому якобы потворствуют российские пограничники, позволяющие мигрантам выезжать из страны без документов на въезд в Финляндию.

21 октября Россия объявила о прекращении приграничного сотрудничества с Финляндией. Теперь Хельсинки рассматривает возможность закрытия работы КПП на границе с Россией. По словам главы МВД Финляндии, решение о закрытии границ связано с тем, что Россия якобы изменила своё поведение и позволяет лицам из третьих стран пересекать границу без документов, хотя раньше их не пускала. Чиновник затруднилась пояснить, относит ли она эти действия к так называемому российскому гибридному влиянию, пишет Hufvudstadsbladet.

В прошлом году парламент страны одобрил новый закон, который позволяет закрывать или ограничивать въезд на определённых пограничных КПП, например в случае гибридного воздействия. Как сообщает издание, на прошлой неделе около 70 просителей убежища появились на границе без необходимых документов для въезда. Большинство из них были не россияне, а выходцы из Сомали, Ирака и Йемена. В понедельник на границу прибыло 39 человек, а во вторник — 21. Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что это явление носит организованный характер.

По мнению властей Финляндии, просители убежища могут быть использованы Россией в качестве метода давления. Согласно принятому закону, количество пограничных станций, принимающих просителей убежища, может быть сокращено. На вопрос, представляют ли столь серьёзную угрозу несколько десятков человек, Рантанен отвечает, что речь идёт об общей картине происходящего, резюмирует газета.