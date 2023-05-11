France 2: Финляндия возводит «железный занавес» на границе с Россией, но не все финны этому рады

Финляндия начала строительство заграждений на границе с Россией, сообщает France 2. Как передаёт издание, часть населения станы поддерживает эту идею, чувствуя угрозу со стороны Москвы, однако другая часть грустит из-за утраты связей с соседней страной и её жителями, возможно, навсегда.

Финляндия возводит «железный занавес» на границе с Россией, сообщает France 2. Как передаёт телеканал, между двумя странами будут возведены проволочные заграждения, но не по всему периметру границы длиной 1300 км, а только в «наиболее чувствительных» пунктах перехода. В общей сложности планируется построить 260 км стен.

Как отмечается в репортаже, до последнего времени ограждение существовало лишь на единственном небольшом участке границы между странами, однако всё изменилось, когда Россия ввела войска на Украину. По словам пограничника Яри Толпанена, «в этой новой ситуации» финские власти хотят иметь «более эффективный и независимый» контроль на границе.

Как напоминает телеканал, после недавнего вступления в НАТО историческому нейтралитету этой скандинавской страны был положен конец. Некоторые жители поддерживают такое решение. «Я ждал этого много лет», — признаётся работник лесопилки Микко Вайникка, живущий в 3 км от российской границы.

Новая стена на границе «символизирует тот факт, что времена снова стали трудными», говорит историк Ану Хаапала, вспоминая о советско-финской войне, от которой в приграничной области до сих пор осталось множество траншей.

Тем не менее между русскими и финнами всё ещё существует тесная связь, отмечается в репортаже. До начала военных действий на Украине преподавательница Университета Лаппеенанты Риита Туркиа часто бывала в Санкт-Петербурге и навещала своих многочисленных русских друзей. «Я думаю, что быть в НАТО — это хорошо, но я разочарована тем, что мы можем потерять дружбу между русскими и финнами, и, возможно, навсегда», — сетует она.

По словам корреспондента телеканала, до начала конфликта на Украине через один из пограничных пунктов в Финляндии ежедневно проходило 15 тыс. человек. Но с тех пор как Финляндия практически закрыла свою границу для русских, это место опустело.