Focus: финны тайком укрепляют свою границу с Россией

Начало боевых действий на Украине ознаменовало смену парадигмы в политике Финляндии, которая до этого оставалась нейтральной по отношению к России, пишет Focus. Теперь Хельсинки тайком укрепляют восточную границу государства, возводят там сторожевые башни, звуковещательные станции и заборы. При этом выплачивают местным землевладельцам небольшую компенсацию за неудобства.

После десятилетий нейтралитета и пренебрежительного отношения к обороне Финляндия начала снова укреплять свою границу с Россией, сообщает Focus. До начала боевых действий на Украине страны разделял только простой деревянный забор, а пограничные войска были отведены в целях экономии.

Но с тех пор ситуация изменилась, и сейчас силы обороны Финляндии «тайком укрепляют восточную границу», сообщают СМИ. Строят сторожевые башни, звуковещательные станции и заборы. При этом власти заключают соглашения с землевладельцами, предоставляя им €750 за неудобства. На каждый гектар застройки приходится по €4800 таких компенсаций.

После присоединения Крыма* к России многие финны вспомнили про советско-финскую войну 1939 и 1940 годов. Хельсинки тогда смог оказать сопротивление Москве, но пришлось поступиться частью своих территорий. В 2015 году возник новый кризис. Большое количество беженцев с Ближнего Востока неожиданно пересекло неохраняемую восточную границу Финляндии. Власти страны заподозрили Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в государстве.

После начала боевых действий на Украине финны в целом начали с бóльшим пониманием относиться к мерам по укреплению границ. «Они поняли, для чего нужны эти соглашения», — говорят в финском министерстве обороны. Первый отрезок новой стены был построен ещё летом. Всего на возведение сооружения будет потрачено около €350 млн. Его длина составит 200 км, а высота — 3 м.

Но финны инвестируют не только в постройку новой стены, продолжает Focus. Они также активно наращивают число резервистов и вооружения, чтобы в случае необходимости в течение буквально нескольких дней увеличить численность своей небольшой армии в десять раз. Таким образом изменения на российско-финской границе ознаменовали смену парадигмы в политике Финляндии, которая до этого оставалась нейтральной по отношению к России. Теперь она вошла в НАТО, что служит чётким сигналом для Кремля.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).