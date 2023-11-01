Guardian: в Финляндии впервые вынесли приговор за терроризм неонацистам, которые готовились к «расовой войне»

В Финляндии впервые в истории вынесли приговор за праворадикальный терроризм. Трое финских неонацистов были признаны виновными в преступлениях террористической направленности за планирование нападений на иммигрантов, политических противников и критически важную инфраструктуру, сообщает The Guardian со ссылкой на финское издание Yle. Как сообщается, преступники готовились к «расовой войне» и при помощи 3D-принтера изготовили полуавтоматическое оружие, но не успели подготовиться к конкретному теракту.

Трое финских граждан, придерживающихся неонацистской идеологии, были признаны виновными в совершении преступлений с террористическими намерениями, включая подготовку нападений на иммигрантов, важнейшую инфраструктуру и своих предполагаемых политических оппонентов. По данным прокуратуры, молодые люди в период с 2021 по 2023 год изготовили полуавтоматическое оружие с помощью 3D-принтера, таким образом готовясь к «расовой войне» против своих врагов, сообщает The Gaurdian со ссылкой на Yle.

Главный подозреваемый, Вильям Лаури Антеро Нюман, был приговорён к трём годам и четырём месяцам тюремного заключения по обвинению в преступлениях с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, совершённых с террористическими намерениями, а также в подготовке к совершению теракта. На слушаниях в окружном суде Пайят-Хаме 29-летний Нюман также был признан виновным в хранении наркотиков, пишет The Guardian.

Двое его сообщников были приговорены к одному году и девяти месяцам лишения свободы и семи месяцам условного заключения соответственно. Им были предъявлены обвинения в преступлениях террористической направленности, связанных с изготовлением огнестрельного оружия и обучением пользоваться им.

Общественная финская телекомпания Yle утверждает, что это дело стало первым в Финляндии по статье «Терроризм», которое связано с крайне правой идеологией. По данным следствия, осуждённые считали, что защита превосходства белого населения оправдывает применение насилия против предполагаемых врагов, включая иммигрантов, этнические и религиозные меньшинства и антифашистов. Преступники также планировали нападения на гражданскую инфраструктуру, такую как электросети и железные дороги. Расследование показало, что деятельность подсудимых не дошла до подготовки к конкретному теракту.

Четвёртый фигурант дела, 66-летний мужчина, был приговорён к одному году и двум месяцам тюремного заключения за преступления с применением огнестрельного оружия, совершённые не с террористическими намерениями, резюмирует The Guardian.