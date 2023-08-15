Das Erste: один скандал за другим — обвинения в расизме и связях с экстремистами угрожают развалить правительство Финляндии

С тех пор как крайне правая партия «Истинные финны» вошла в правительство Финляндии, оно сталкивается с одним скандалом за другим, пишет Das Erste. Многие избиратели задаются вопросом, как частью правящей коалиции стала партия, которая назначает министров «с такими скелетами в шкафу»: её представителей обвиняют в симпатиях к нацистам, связях с экстремистами и расистских заявлениях. Пока правительство стремительно теряет популярность в опросах, консервативный премьер-министр Петтери Орпо лишь сглаживает острые углы.

Министр, симпатизирующий нацистам, и заместитель главы правительства, использующая слово на букву «н» в своём блоге: с тех пор, как партия «Истинные финны» вошла в правительство Финляндии, оно сталкивается с одним скандалом за другим. Первому министру экономики пришлось покинуть свой пост всего через 10 дней после вступления в должность, однако ему на смену также пришёл политик «с репутационными проблемами»: в личных текстовых сообщениях Вилле Ридман называл выходцев с Ближнего Востока «обезьянами», пишет Das Erste.

Несмотря на это, премьер-министр и лидер консервативной партии «Национальная коалиция» Петтери Орпо заявляет, что в правительстве Финляндии нет крайне правой партии. По словам Орпо, это «центристско-консервативное правительство». «И мы будем продолжать работать так же, как нас уже знают во всём мире и в Европе», — подчёркивает он.

Все случаи произошли много лет назад, и затронутые лица принесли извинения, утверждают Орпо и другие. «Тем не менее многие задаются вопросом: как такие политики могут стать министрами в Финляндии? И разве консерваторы не знали об этом?» — пишет издание. Должны были знать, считает Анн-Катрин Юнгар, профессор политологии Университета Сёдертёрна в Швеции.

Юнгар следит за публичной дискуссией о правых популистах — вопрос в том, «что это за партия и как может быть так, что в правительстве присутствует партия, которая назначает министров с такими скелетами в шкафу». Известно, что есть депутаты, которые высказываются крайне резко. «У некоторых также были контакты с экстремистскими движениями», — добавляет политолог.

В отличие от правых популистов в Швеции, «Истинные финны» уже давно рассматриваются в качестве вполне легитимного партнёра для создания коалиции: в 2015 году они вошли в состав правоцентристского правительства. Когда два года спустя Юсси Халла-ахо, осуждённый за разжигание ненависти, был избран лидером «Истинных финнов», более умеренная часть правых популистов откололась от партии. Юнгар объясняет: «В 2017 году более радикальная часть партии победила. И это стало возможным благодаря легитимности, которую партия имела, будучи частью правительства».

Преемница Халла-ахо на посту лидера партии Риикка Пурра в настоящее время является заместителем премьер-министра Финляндии. Против неё также выдвигаются обвинения в расизме. Сообщается, что в своём блоге в 2008 году она косвенно призывала среди прочего «плевать на нищих» и бить темнокожих детей.

Сегодня Пурра выступает в свою защиту: «15 лет назад я была частным лицом без политических полномочий. Я обсуждала проблемы, связанные с иммиграцией, как гражданин, который имеет на это право». С этим, по её словам, нет никаких проблем. Понятно, что в своей нынешней роли она «не использует такие слова», подчёркивает Пурра.

«Это не похоже на раскаяние», — отмечает Юнгар. Она задаётся вопросом, нет ли у партии министров получше — тех, у которых «меньше скелетов в шкафу». «Или это явная провокация, направленная на то, чтобы показать: вот кто мы есть и мы отстаиваем эти ценности?» — интересуется эксперт.

На своём партийном съезде в выходные правые популисты не видят смысла говорить о расизме: есть проблемы поважнее, заявил секретарь партии Арто Луукканен в эфире финского радио. И такое отношение «ставит премьер-министра Орпо в тупик». Пока он отчаянно пытается сохранить правительство, правые популисты отказываются даже признать наличие проблем. И избиратели уже серьёзно наказывают за это коалицию в опросах.

Это прежде всего вредит Орпо и его партии, предполагает эксперт. «Если правительство распадётся, консерваторы рискуют потерять только что завоёванную власть, а новое правительство может стать более левым», — утверждает Юнгар. Именно поэтому политолог считает, что премьер-министру «нужно попытаться выпутаться и взять ситуацию под контроль». Вопрос в том, удастся ли это сделать и что это будет значить для влияния правых в Финляндии, подытоживает Das Erste.