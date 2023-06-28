NBC: растущий успех крайне правых ведёт к радикализации европейской политики

На недавних парламентских выборах в Греции крайне правым партиям удалось получить почти 13% голосов. По мнению экспертов, успех радикалов, который также наблюдается в других частях ЕС, может произвести глубокий политический эффект и подтолкнуть умеренные политические силы к более экстремальным шагам ради сохранения популярности, пишет репортёр NBC News Патрик Смит.

На недавних общенациональных выборах в Греции крайне правые партии набрали почти 13% голосов. Их успех может стать самым значительным в недавней череде побед среди аналогичных групп по всей Европе, пишет репортёр NBC News Патрик Смит.

Правящая правоцентристская партия «Новая демократия» одержала убедительную победу, набрав 40,5% голосов. Но её триумф омрачили достижения недавно созданной ультраправой организации «Спартанцы», получившей 12 из 300 мест в греческом парламенте, отмечает автор статьи.

Многие считают «Спартанцев» прямыми преемниками запрещенной неонацистской группировки «Золотая заря», объявленной преступной организацией в 2020 году. Один из её бывших лидеров Илиас Касидиарис, который отбывает 13-летний срок в тюрьме за насилие над мигрантами и политическими соперниками, поддержал новое движение и поздравил его с результатами, обращает внимание Смит.

Эксперт Лондонской школы экономики Марта Лоример полагает, что успех ультраправых в Греции и других странах ЕС произвёл глубокий политический эффект. В итоге традиционно умеренные правоцентристские партии стали более радикальными.

«Главная проблема заключается в том, что правоцентристы копируют тезисы крайне правых. Теперь премьер-министр может сказать, что результаты выборов показывают, что люди хотят более радикальной правой политики», — рассуждает она.

«Действительно, у этих (крайне правых. — ИноТВ) партий дела идут лучше, чем раньше. Но для меня важнее то, что люди, находящиеся в центре, могут счесть этот [крайне правый экстремизм] полезным. Меня это беспокоит намного больше», — признаётся Лоример.

Эксперт Королевского колледжа в Лондоне Георгиос Самарас соглашается с тем, что схожую тенденцию можно увидеть во многих частях Евросоюза. Но, по его словам, ситуация в Греции гораздо хуже, поскольку в политику стремятся вернуться откровенные неонацисты.

«И да, в Европе наблюдается правый поворот, но Греция — это нечто более экстремальное, чем Финляндия, например, или Испания, или Германия с АдГ. Мы наблюдаем появление чего-то нового в европейской политике», — добавляет он.

Возможно, случай Греции является более экстремальным, но она не единственная, кто «кренится вправо». В прошлом году «Братья Италии», восходящие к сторонникам Бенито Муссолини, стали первой ультраправой партией, победившей на выборах в стране со времён Первой мировой, напоминает Смит.

Ранее в этом месяце выступающая против мигрантов партия «Истинные финны» вошла в состав правящей коалиции. А в сентябре 2022 года в соседней Швеции ультраправые «Шведские демократы» набрали более 20% голосов и стали второй по величине партией в стране, подчёркивает автор статьи.

Ожидается, что крайне правая партия Vox в Испании сможет рассчитывать на заметную поддержку на национальных выборах в следующем месяце. В 2019 году она получила 15% голосов и 52 мест в парламенте.

Согласно опросам, за крайне правую «Альтернативу для Германии» (АдГ) может проголосовать около 20% немцев. В прошлом году Марин Ле Пен, в то время возглавлявшая «Национальную ассамблею», как никогда была близка к тому, чтобы стать первым крайне правым президентом Франции, обращает внимание репортёр NBC News Патрик Смит.