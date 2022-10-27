SZ: «сын Индии возвысился над империей» — в Нью-Дели отреагировали на назначение нового премьера Великобритании

Назначение премьером Великобритании политика с индийскими корнями Риши Сунака вызвало в Индии восторг, сообщает Süddeutsche Zeitung. Местные граждане испытывают смесь чувств из «пафоса, гордости и национализма», ведь «над империей возвысился сын Индии». «Это ирония истории, которая греет индийскую душу», пострадавшую от колониального прошлого страны, рассказывает немецкое издание.

Недавняя новость, пришедшая из Лондона, очень обрадовала всех в Нью-Дели, пишет Süddeutsche Zeitung. Премьером Великобритании, бывшей колониальной империи, стал мужчина с индийскими корнями Риши Сунак. «Это ирония истории, которая греет индийскую душу», — отмечает немецкое издание, рассказывая о том, что жители страны сейчас испытывают смесь чувств из «пафоса, гордости и национализма». «Сын Индии возвысился над империей» — звучат заголовки местных СМИ.

У Риши Сунака действительно индийские корни, продолжает автор статьи Арне Перрас. Но его предки попали в Великобританию из Восточной Африки. Они, как и многие другие индийцы, бежали в 60-е и 70-е годы из Уганды, где местный диктатор Иди Амин лишал представителей этой национальности собственности и выгонял из страны. Но, несмотря на такую биографию, новый британский премьер стал в Индии символом сразу для двух политических лагерей.

Во-первых, это большое религиозно-националистическое движение, которое стоит за премьером Нарендрой Моди, пишет Süddeutsche Zeitung. Оно интерпретирует избрание Сунака как триумф индусов. Собственно, Сунак и сам подкрепляет такую точку зрения, открыто показывая свою религиозность. В рамках предвыборной борьбы за лидерство в партии тори он публиковал фотографии, на которых прославляет Кришну. И сам называет себя «гордым индусом».

Во-вторых, символ в нём видят также либеральные и левые силы в Индии. Они хвалят британцев за смелость, ведь они предоставили самый влиятельный пост в стране представителю меньшинств, и тут же задают вопрос: «Может ли такое произойти в самой Индии?» И задают его не случайно, ведь в последние годы страна «совершила резкий поворот направо», укрепив доминантное положение индуистского большинства в стране.

В связи с этим этнические и религиозные меньшинства всё больше ощущают себя гражданами второго класса и всё больше жалуются на дискриминацию и преследования. Плюрализма, которым раньше славилась Индия, при Моди стало меньше, констатирует издание. Сам же индийский премьер назвал своего новоизбранного британского коллегу «живым мостом», который позволит превратить «исторические отношения» между двумя странами в «современное партнёрство».

Он также упомянул о проекте «Дорожная карта — 2030», в рамках которого Нью-Дели и Лондон собираются углубить сотрудничество во многих сферах: климат, торговля, здравоохранение, оборона и образование. Сторонники брексита охотно подчёркивают, что после выхода из союза хотят восстановить отношения с бывшими колониями. Однако эксперты сомневаются, что создание каких-то постколониальных структур позволит компенсировать тот экономический урон, который был нанесён стране в результате брексита. И специалистов очень удивит, если Риши Сунак сможет восстановить так называемую Глобальную Британию.