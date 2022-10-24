Der Spiegel: климатические активисты забросали тортами фигуру Карла III в музее мадам Тюссо
Двое активистов движения за климат забросали тортами восковую фигуру короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, пишет журнал Der Spiegel. После акции протеста, состоявшейся в понедельник утром, эти двое и ещё два человека были арестованы за порчу имущества, сообщили в полиции.
На нескольких видео, опубликованных протестной группой Just Stop Oil, видно, как мужчина и женщина стоят рядом с фигурами королевской семьи, разворачивают свои футболки с названием организации и, наконец, бросают по торту в лицо восковой копии Карла III.
«Нефть вызывает климатический кризис и кризис стоимости жизни, — говорится в видеоролике в Twitter. — Она делает нас беднее, уничтожает наши рабочие места и убивает нас. Новая нефть и газ — это акт геноцида».
Правительство Великобритании должно полностью прекратить выдачу новых разрешений на разведку месторождений нефти и газа, говорится в сообщении, разошедшемся в социальных сетях. Как отмечает издание, недавно Карл III решил не посещать всемирный климатический саммит и не выступать на нём по совету занимавшей на тот момент пост премьер-министра Лиз Трасс. Конференция COP 27 должна состояться в Египте в ноябре.
Как глава британского государства король традиционно должен действовать в согласии с правительством. Однако на прошлой неделе Трасс объявила о своей отставке.
Около полутора недель назад активисты из той же группы протестующих забросали томатным супом знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Само полотно было защищено стеклом и не пострадало, рама слегка повреждена.
Только в воскресенье двое активистов климатического движения из другой группы совершили аналогичное нападение на ценную картину французского импрессиониста Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме, напоминает немецкий журнал Der Spiegel.
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