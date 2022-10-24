Der Spiegel: климатические активисты забросали тортами фигуру Карла III в музее мадам Тюссо

Двое активистов климатического движения, выступающего за отказ от нефти, забросали тортами восковую фигуру Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, сообщает журнал Der Spiegel. Они требовали, чтобы правительство Великобритании полностью прекратило выдачу разрешений на разведку месторождений нефти и газа. Ранее британский монарх по совету Лиз Трасс решил не посещать всемирный климатический саммит, который состоится в Египте в ноябре.

Двое активистов движения за климат забросали тортами восковую фигуру короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, пишет журнал Der Spiegel. После акции протеста, состоявшейся в понедельник утром, эти двое и ещё два человека были арестованы за порчу имущества, сообщили в полиции.

На нескольких видео, опубликованных протестной группой Just Stop Oil, видно, как мужчина и женщина стоят рядом с фигурами королевской семьи, разворачивают свои футболки с названием организации и, наконец, бросают по торту в лицо восковой копии Карла III.

«Нефть вызывает климатический кризис и кризис стоимости жизни, — говорится в видеоролике в Twitter. — Она делает нас беднее, уничтожает наши рабочие места и убивает нас. Новая нефть и газ — это акт геноцида».

Правительство Великобритании должно полностью прекратить выдачу новых разрешений на разведку месторождений нефти и газа, говорится в сообщении, разошедшемся в социальных сетях. Как отмечает издание, недавно Карл III решил не посещать всемирный климатический саммит и не выступать на нём по совету занимавшей на тот момент пост премьер-министра Лиз Трасс. Конференция COP 27 должна состояться в Египте в ноябре.

Как глава британского государства король традиционно должен действовать в согласии с правительством. Однако на прошлой неделе Трасс объявила о своей отставке.

Около полутора недель назад активисты из той же группы протестующих забросали томатным супом знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Само полотно было защищено стеклом и не пострадало, рама слегка повреждена.

Только в воскресенье двое активистов климатического движения из другой группы совершили аналогичное нападение на ценную картину французского импрессиониста Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме, напоминает немецкий журнал Der Spiegel.