Independent: в Британии предложили усилить борьбу с «подрывными» протестами

Министр внутренних дел Соединённого Королевства Суэлла Браверман представила инициативу, которая должна расширить полномочия полиции для борьбы с протестами. Среди прочего её план предусматривает ужесточение наказания за акции, которые приводят к нарушениям работы ключевой инфраструктуры, сообщает The Independent.

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман обнародовала планы по жёсткому подавлению протестов, которые правительство считает «подрывными». При этом она обвинила участников подобных акций в шантаже, пишет The Independent.

Министр заявила, что собирается расширить полномочия полицейских, чтобы они эффективнее боролись с некоторыми проявлениями недовольства. Причём озвученные меры явно направлены на то, чтобы противостоять тактике, которую предпочитают экоактивисты, отмечает издание.

В последние месяцы представители групп Just Stop Oil и Extinction Rebellion проводили различные акции и демонстрации. Своими выступлениями они часто вызывали перебои движения транспорта, в том числе пассажирского, в центре Лондона, поясняет The Independent.

Стражи правопорядка арестовывают сотни людей, которые блокируют дороги и приковывают себя в знак протеста. Кроме того, накануне полиция предъявила обвинение двум девушкам, которые облили супом картину Ван Гога в Национальной галерее, напоминает издание.

По словам Браверман, полиции приходится «истощать свои ресурсы» из-за подобных акций. Поэтому она призывает парламент как можно скорее принять законопроект, который позволит сурово наказывать за протесты, которые среди прочего затрагивают «ключевую» инфраструктуру и продовольственную безопасность.

«Я не уступлю протестующим, которые шантажируют британскую общественность. Создание помех для наших экстренных служб, которые не могу добраться до тех, кто в них отчаянно нуждается — это непростительный и ужасно эгоистичный поступок, который никоим образом не отвечает интересам публики», — заявила чиновница.

Она также высказала мнение, что подобные протесты, особенно сопровождающиеся актами вандализма, не имеют никакого отношения ни к свободе самовыражения, ни к правам человека. «Это должно прекратиться», — добавила Браверман.

По информации издания, МВД планирует новое наказание за преступления, связанные с нарушением работы объектов инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты, железные дороги и типографии. Нарушителям может грозить до 12 месяцев тюремного заключения, неограниченный штраф или и то и другое.

Примечательно, что спорный законопроект о противодействии протестам пытались принять ещё при Прити Патель, которая возглавляла Министерство внутренних дел при Борисе Джонсоне. В то время предложение вызвало тревогу даже у высокопоставленных работников полиции, обращает внимание The Independent.