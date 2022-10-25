Sky News: должны быть не лояльные, а лучшие — Сунака призвали заменить британских министров

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14:44 Рябыкин: месяц слушал, что в «Авангарде» будет усиление, но так и не дождался Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин объяснил, что случилось с защитой омского клуба в этом сезоне.

14:43 Сослуживец заявил о гибели устанавливавшего флаг на Змеином военного ВСУ Сослуживец заявил о гибели украинского военного, который принимал участие в установке флага Украины на острове Змеиный в Чёрном море. Об этом он сказал в эфире украинского телевидения.

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