Sky News: экоактивисты облили краской автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti в Лондоне

Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили краску на здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti и Ferrari, передаёт Sky News. В ходе акции они потребовали, чтобы правительство прекратило выдачу новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа. Двух активистов движения, представители которого ранее облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи», задержала полиция.

Два активиста движения Just stop oil были арестованы после того, как распылили оранжевую краску на фасады автосалонов Bentley, Bugatti и Ferrari в центре Лондона, сообщает Sky News.

Активисты движения, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, назвали использование нефти и газа «смертным приговором для людей во всём мире». Они требуют, чтобы правительство прекратило выдачу новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа. По их словам, даже тюремное заключение не помешает им продолжать выступать против того, что британское правительство ставит миллионы людей под удар.

«Мы платим непомерные счета за нефть и газ, но это ничто по сравнению с той ценой, которую заплатят за это наши дети, — заявила одна из арестованных активисток 28-летняя студентка архитектурного факультета из Глазго Кармен Лиан. — Если бы это правительство заботилось о людях, оно бы утепляло дома, инвестировало в доступный общественный транспорт и массово расширяло бы использование возобновляемых источников энергии».

16 участников движения вышли на улицу Пикадилли возле станции метро «Грин Парк», перекрыв движение, а некоторые приклеили себя к дороге, нарушив движение транспорта. В общей сложности арестовали восемь экологических активистов.

По словам одного из участников акции 32-летнего физика из Эдинбурга Луиса Кила, общественность, ООН, Международное энергетическое агентство, бесчисленные предприятия и научные учреждения видят «острую необходимость в немедленном сокращении объёмов ископаемого топлива».

«Но опасные радикалы в правительстве полны решимости продолжать обогащать компании, производящие ископаемое топливо, за счёт всех нас. У нас нет другого выбора, кроме как сопротивляться, подставить свои тела под удар. Мы — обычные люди, у которых не осталось выбора», — приводит Sky News слова Кила.

Во вторник утром участники Just stop oil также распылили оранжевую краску на фасад здания Фонда политики глобального потепления (GWPF) в центре Лондона, который стремится бороться с тем, что там считают вредной климатической политикой.

Представители движения заявили, что продолжат серию протестов, которая продлится месяц, призвав правительство остановить выдачу всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа. По данным организации, с начала кампании было произведено в общей сложности 585 арестов, в рамках которых было задержано 1900 активистов.