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Sky News: экоактивисты облили краской автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti в Лондоне

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили краску на здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti и Ferrari, передаёт Sky News. В ходе акции они потребовали, чтобы правительство прекратило выдачу новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа. Двух активистов движения, представители которого ранее облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи», задержала полиция.
Sky News: экоактивисты облили краской автосалоны Ferrari, Bentley и Bugatti в Лондоне
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Два активиста движения Just stop oil были арестованы после того, как распылили оранжевую краску на фасады автосалонов Bentley, Bugatti и Ferrari в центре Лондона, сообщает Sky News.

Активисты движения, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, назвали использование нефти и газа «смертным приговором для людей во всём мире». Они требуют, чтобы правительство прекратило выдачу новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа. По их словам, даже тюремное заключение не помешает им продолжать выступать против того, что британское правительство ставит миллионы людей под удар. 
 
«Мы платим непомерные счета за нефть и газ, но это ничто по сравнению с той ценой, которую заплатят за это наши дети, — заявила одна из арестованных активисток 28-летняя студентка архитектурного факультета из Глазго Кармен Лиан. — Если бы это правительство заботилось о людях, оно бы утепляло дома, инвестировало в доступный общественный транспорт и массово расширяло бы использование возобновляемых источников энергии».
 
16 участников движения вышли на улицу Пикадилли возле станции метро «Грин Парк», перекрыв движение, а некоторые приклеили себя к дороге, нарушив движение транспорта. В общей сложности арестовали восемь экологических активистов.
 
По словам одного из участников акции 32-летнего физика из Эдинбурга Луиса Кила, общественность, ООН, Международное энергетическое агентство, бесчисленные предприятия и научные учреждения видят «острую необходимость в немедленном сокращении объёмов ископаемого топлива».
 
«Но опасные радикалы в правительстве полны решимости продолжать обогащать компании, производящие ископаемое топливо, за счёт всех нас. У нас нет другого выбора, кроме как сопротивляться, подставить свои тела под удар. Мы — обычные люди, у которых не осталось выбора», — приводит Sky News слова Кила.
 
Во вторник утром участники Just stop oil также распылили оранжевую краску на фасад здания Фонда политики глобального потепления (GWPF) в центре Лондона, который стремится бороться с тем, что там считают вредной климатической политикой.
 
Представители движения заявили, что продолжат серию протестов, которая продлится месяц, призвав правительство остановить выдачу всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа. По данным организации, с начала кампании было произведено в общей сложности 585 арестов, в рамках которых было задержано 1900 активистов.
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