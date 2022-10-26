Le Figaro: во Франции опасаются возвращения «жёлтых жилетов» из-за политики по борьбе с машинами

Власти французских городов предупреждают о возможных общественных возмущениях после расширения зон с низким уровнем выбросов (ZFE) ещё на 43 метрополии, сообщает Le Figaro. Запутанная схема предполагает ограничить движение машин с высокими показателями загрязнения, однако не учитывает нужды сельских жителей и предлагает слишком скромную финансовую поддержку для замены старого автомобиля на более экологичный вариант.

Расширение зон с низким уровнем выбросов (ZFE) во французских метрополиях нарушает привычный уклад жизни в городах и деревнях, пишет Le Figaro. «С введением ZFE мы опасаемся новых выступлений «жёлтых жилетов», — предупреждает Жан-Люк Муденк, первый вице-президент France Urbaine — организации, которая объединяет все французские метрополии. По словам Муденка, чрезвычайная экологическая ситуация и социальная справедливость могут плохо сочетаться друг с другом, а зоны с низким уровнем выбросов — превратиться в зоны отчуждения.

Изменение климата и загрязнение воздуха способствуют росту напряжённости вокруг машин, рассказывает издание: их обвиняют в том, что в городах стало невозможно дышать. Если сначала ограничительные меры затрагивали лишь десяток коммун, теперь правительство требует создать до 2025 года ZFE в 43 метрополиях, где проживает свыше 150 тыс. человек. В этих зонах будут постепенно запрещать перемещение автомобилей, больше всего загрязняющих воздух. Следуя европейской модели, где уже существует 324 ZFE, Франция намерена таким образом значительно сократить выбросы оксида азота и мелкодисперсных частиц из машин на дизеле и бензине.

Однако, как отмечается в статье, после принятия закона о зонах с низким уровнем выбросов в 2019 году лишь 11 коммун решились на их введение. Правительство отдаёт приказы, ставит цели и очерчивает рамки, а определением периметра этих зон, временных промежутков и инструкций с указанием типа запрещённых автомобилей согласно уровню загрязнения занимается местная администрация. Так поступили Париж, Лион, Тулуза и Руан, начав настоящую «охоту на машины».

При этом французы не до конца понимают, что их ждёт в результате введения такой запутанной системы: пары вопросов достаточно для понимания, что они не знают ничего об этих акронимах и новых правилах, которые радикально изменят их жизнь. Так, непонятно, как они будут передвигаться во многих сельских районах, если не смогут пользоваться автомобилем, который часто является единственным доступным видом транспорта из-за неразвитой сети железных дорог. Местные власти — главные организаторы таких ограничений — предчувствуют, что ZFE могут привести к новой волне протестов по всей стране, если ничего не поменяется.

В связи с этим во вторник по инициативе правительства провели первое заседание министерского комитета для сбора информации о недостатках предложенной схемы. На нём присутствовали министр экологических преобразований Кристоф Бешю и министр транспорта Клеман Бон, а также 43 председателя метрополий, в которых будут вводить зоны с низким уровнем выбросов.

Помимо жалоб должна была обсуждаться недостаточная финансовая помощь для замены автомобиля с высоким показателем загрязнения. Главы местных администраций утверждают, что семьи и предприятия, вынужденные менять машину, сейчас вынуждены доплачивать слишком большую сумму — согласно недавнему парламентскому докладу по ZFE, она составляет свыше €20 тыс. В свою очередь Жан-Люк Муденк обращает внимание на то, что французы, которым приходится приезжать в эти зоны, но которые там не живут, не могут получить финансовую помощь. По мнению первого вице-президента France Urbaine, такую несправедливость необходимо исправить.

Как пишет в заключение Le Figaro, расширение зон с низким уровнем выбросов в конце концов затронет 44% населения Франции. Зная о недостатках нормативно-правовой базы, министр транспорта и министр экологических преобразований намерены объявить о новых мерах, принимая во внимание предложения, высказанные в парламентском докладе.