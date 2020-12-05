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Le Monde: Еврокомиссия грозит Франции штрафом за испорченный воздух

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Еврокомиссия поставила французскому правительству ультиматум: в двухмесячный срок оно должно привести уровень вредных выбросов в атмосферу в соответствие с нормами ЕС, передаёт Le Monde. Как сообщает издание, в противном случае европейские власти угрожают наложить на Францию финансовые санкции в размере нескольких сотен миллионов евро. При этом в самой Франции не питают иллюзий в отношении исхода дела и уже заложили средства на выплату неустоек в бюджет, замечает газета.
Le Monde: Еврокомиссия грозит Франции штрафом за испорченный воздух
Reuters

Еврокомиссия усиливает давление на Францию по вопросу загрязнения воздуха и угрожает ей крупным штрафом, сообщает Le Monde. Как передаёт издание, в четверг 3 декабря Брюссель направил французскому правительству письмо с предупреждением и просьбой выполнить требования, не дожидаясь решения суда Европейского союза. Как напоминает газета, 24 октября 2019 года европейский судебный орган признал Францию виновной в несоблюдении европейской директивы 2008 года о качестве воздуха и «систематическом и постоянном превышении годового лимита выбросов оксида азота с 1 января 2010 года».

Как поясняет Le Monde, оксид азота (NO2) — крайне токсичный газ, выделяемый главным образом в ходе дорожного движения, в частности, дизельными транспортными средствами. Эти повторяющиеся превышения в первую очередь касаются 12 крупных французских городов: Парижа, Марселя, Лиона, Ниццы, Тулузы, Страсбурга, Монпелье, Гренобля, Реймса, Клермон-Феррана, Тулона, а также долины Арв у подножия Монблана. Спустя год после решения Европейского суда комиссия «признаёт усилия французских властей по улучшению качества воздуха, однако считает эти усилия недостаточными — за исключением района Клермон-Ферран — чтобы максимально ограничить превышение норм по времени».

Еврокомиссия поставила французскому правительству последний ультиматум: она предоставляет ему двухмесячный срок для приведения ситуации в соответствие с нормами. В противном случае дело снова будет передано в суд Европейского союза, и на этот раз речь идёт о «финансовых санкциях». Закон предусматривает штраф в размере не менее €11 млн и выплату ежедневной неустойки в размере не менее €240 тыс. до тех пор, пока не будут соблюдены стандарты качества воздуха.

В докладе, опубликованном в сентябре, Счётная палата Франции оценила общий объём такого штрафа для страны в €100 млн в первый год, а затем по €90 млн за каждый год задержки. В знак того, что правительство не питает иллюзий относительно исхода этой процедуры, власти уже заложили средства на выплату штрафа в бюджет: в 2019 году на эти цели был выделен фонд размером €81 млн.

Министерство по делам перехода к экологическому и солидарному развитию Франции, в свою очередь, заявило, что «вопрос качества воздуха является главным приоритетом министра, который с момента своего назначения активно работает с местными властями над реализацией проекта зон низких выбросов, цель которого — ограничить движение загрязняющих воздух транспортных средств на территориях, где уровень выбросов превышается».

Будет ли этого достаточно, чтобы убедить комиссию отказаться от исков против Франции и избавить её от уплаты крупного штрафа, задаётся вопросом издание. Как подчёркивает Le Monde, эти запоздалые меры могут оказаться недостаточными для устранения ещё одной угрозы. В июле Государственный совет Франции также поставил ультиматум исполнительной власти: до января 2021 года она должна принять все необходимые меры для прекращения превышения норм выбросов. В противном случае на правительство будет наложен штраф в размере €10 млн за каждое полугодие задержки. По некоторым оценкам, загрязнение воздуха становится причиной по меньшей мере 48 тыс. преждевременных смертей во Франции каждый год, отмечает газета.

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Le Monde Франция Европа
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