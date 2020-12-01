Guardian: в международном праве может появиться новое преступление — «экоцид»

Группа экспертов-юристов начала работу над составлением юридического определения «экоцида» — нового международного преступления, которое, по задумке инициаторов, должно будет стать в один ряд с геноцидом и другими масштабными злодеяниями, пишет The Guardian. Как отмечается в материале издания, если проект завершится успешно, то виновных в масштабном разрушении экосистем будут преследовать не только в Международном уголовном суде, но и в национальных судебных ведомствах.

Международная группа юристов под руководством профессора Университетского колледжа Лондона Филиппа Сэндса и бывшей судьи Международного уголовного суда (МУС) Флоренс Мамбы приступила к оформлению в международном праве определения нового преступления — «экоцида», или уголовно наказуемого уничтожения экосистем планеты, сообщает The Guardian. По данным газеты, цель проекта, который запустила в ноябре по случаю 75-й годовщины начала Нюрнбергского трибунала благотворительная организация Stop Ecocide Foundation по просьбе шведских парламентариев, — оформить юридическое определение «экоцида», который впоследствии станет ещё одним международным преступлением наряду с военными преступлениями и геноцидом.

Как подчёркивается в материале британского издания, в декабре прошлого года на Ассамблее государств — участников МУС ряд небольших островных государств, включая Вануату и Мальдивы, призвали все государства «серьёзно рассмотреть» возможность введения понятия экоцида в международное уголовное право. В поддержку иницитивы также высказывался французский президент Эммануэль Макрон, правительство Бельгии и теневой министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми, перечисляет обозреватель The Guardian.

В МУС ещё в 2016 году обещали уделить повышенное внимание преступлениям, которые приводят к «разрушению окружающей среды», «эксплуатированию природных ресурсов» и «незаконному отчуждению» земли, напоминает автор материала. Как отмечает журналист, тогда судьи заявляли, что не станут официально расширять свою юрисдикцию, а лишь будут рассматривать уже имеющиеся преступления — например, преступления против человечности — в более широком контексте; впрочем, с тех пор МУС не инициировал ни одного официального расследования такого рода и не предъявил ни одного обвинения.

Господин Сэндс, комментируя свою инициативу, заявил: «Настало время применить мощь международного уголовного права для защиты окружающей среды на глобальном уровне. Надеюсь, что наша группа сможет составить практичное, эффективное и надёжное определение и что это привлечёт поддержку, необходимую для внесения поправок в Римский статут МУС». В свою очередь, госпожа Мамба, которая работала в составе Чрезвычайных палат в судах Камбоджи, судивших красных кхмеров, отметила: «Введение понятия экоцида как нового международного преступления может сыграть большое значение для того, чтобы появилась возможность регулировать отношение между личной и государственной ответственностью, чтобы можно было достичь баланса во имя выживания и человечества, и природы».

Как пояснил в интервью The Guardian председатель Stop Ecocide Foundation Джоджо Мехта, в большинстве случаев экоцид скорее всего будет корпоративным преступлением, напомнив, что в случае криминализации Международным уголовным судом какого-либо деяния все страны-участницы будут обязаны внести соответствующие положения в свои национальные своды законов. «Это значит, что появится много вариантов для уголовного преследования компаний-нарушителей по всему миру», — подчеркнул он.

По словам Мехты, одна из главных проблем, стоящих перед участвующими в проекте юристами, — определить степень вреда для окружающей среды, при которой он может считаться экоцидом, ведь незаконный сруб одного дерева в какой-нибудь деревне так квалифицировать явно нельзя. «Речь должна будет идти о массовом, систематическом или широкомасштабном разрушении — вещах того же порядка, что вырубка лесов в Амазонии, придонное траление в глубоководных участках океана или же разливы нефти. Мы хотим, чтобы всё это находилось на том же уровне, что и злодеяния, расследуемые МУС», — цитирует его The Guardian.

По данным газеты, в группу экспертов, работающих над определением, входят 13 экспертов со всего мира, в том числе ещё один экс-судья МУС Туирома Нерони Слейд. Участники инициативы планируют завершить работу в начале будущего года, пишет издание.